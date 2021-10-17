سعود عبدالعزيز



أوضحت إحصائية المخالفات الأسبوعية للإدارة العامة للمرور عن الأسبوع الماضي تحرير 39797 مخالفة مرورية.



وقال مصدر أمني إن الانتشار الأمني وملاحقة المستهترين في جميع المحافظات بتعليمات من وكيل وزارة الداخلية الفريق فيصل النواف وبإشراف مباشر من اللواء جمال الصايغ أسفر عن إحالة 57 مركبة الى كراج الحجز، وكذلك تمت إحالة 36 شخصا إلى نظارة المرور، و٤٠ حدثا إلى النيابة، كما تم ضبط 4 أشخاص مطلوبين على ذمة قضايا مالية إلى التنفيذ.



وجاءت محافظة حولي في المركز الأول في تسجيل المخالفات المرورية، حيث تم تسجيل 8386 مخالفة، ثم محافظة العاصمة بـ 6424 مخالفة، تليها الأحمدي بتسجيل 4079 مخالفات. وجاءت بالمركز الرابع محافظة الفروانية بعدد 3579 مخالفة، ثم الجهراء بتسجيل 2901 مخالفة مرورية، وجاءت في المركز الأخير محافظة مبارك الكبير بعدد 1206 مخالفات.