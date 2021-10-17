محمد الجلاهمة



توفي وافد من الجنسية المصرية من مواليد 1970 داخل مستشفى الفروانية، بعد أن تم نقله إليه متأثرا بإصابات بالغة لحقت به اثر تصادم وانقلاب مركبة دفع رباعي يابانية كان يستقلها على طريق كبد باتجاه صباح الناصر. وتم تسجيل قضية انقلاب ووفاة.



إلى ذلك، أفادت التحقيقات الأولية بأن وفاة وافد مصري آخر من مواليد 1972 في منطقة كبد تعود إلى أسباب طبيعية ولا توجد شبهة جنائية.



ووفق مصدر أمني، فإنه وردت إشارة لاسلكية من غرفة عمليات أمن الجهراء تفيد بوجود بلاغ اشتباه بحالة وفاة، ليتحرك رجال الأمن لاستقصاء الأمر، وعند وصولهم الى موقع البلاغ تبين وجود غرفة من الصفيح وهي عبارة عن غرفة للنوم في ساحة ترابية بمنطقة كبد، وتمت مشاهدة المتوفى مستلقيا على السرير بوضع النوم وقد فارق الحياة، ولا توجد آثار كسر أو ضرب في المكان. وأضاف المصدر: تم ندب «الأدلة الجنائية»، وحضر الطب الشرعي إلى موقع البلاغ، وتم بعد ذلك رفع الجثة وإحالتها إلى جهات الاختصاص.