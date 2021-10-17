سعودعبدالعزيز



في إطار الجهود الأمنية التي لا تكل في مواجهة آفة المخدرات الخطيرة، نجح رجال أمن الفروانية في إلقاء القبض على شخص كان بحالة غير طبيعية في محافظة الفروانية، وتمت إحالته الى الإدارة العامة لمكافحة المخدرات.



وقال مصدر أمني لـ «الأنباء» إن الأمنيين وخلال جولة تفقدية لإحدى دوريات الداخلية في منطقة الفروانية اشتبهوا في شخص بدت عليه علامات توحي بأنه في حالة غير طبيعية.



وأضاف المصدر: طلب رجال الأمن من المشتبه به أوراقه الثبوتية وتم إخضاعه للتفتيش ليتم العثور معه على قطعتي حشيش وحبة لاريكا وزجاجة خمر محلي، وتمت إحالته الى جهة الاختصاص.