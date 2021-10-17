أحمد خميس



كشفت إدارة العلاقات والإعلام الأمني في وزارة الداخلية عن أنه في إطار الجهود المبذولة لفرض هيبة القانون، وبتعليمات من وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون الإقامة اللواء أنور البرجس بضبط السلوكيات السلبية الخارجة وإلقاء القبض على مخالفي قوانين العمل والإقامة، قامت الإدارة العامة لمباحث شؤون الإقامة (إدارة البحث والتحري) عن طريق أحد مصادرها السرية بضبط أحد الأشخاص من الجنسية الآسيوية يشتبه بالعمل والاتجار في المواد المسكرة المحلية.



وأوضحت الإدارة انه تم ضبط الآسيوي بعدد 2 زجاجة يشتبه في أنها مواد مسكرة، وبعد عمل المزيد من عمليات البحث والتحري تم إلقاء القبض على باقي التشكيل العصابي وأدوات التصنيع وأدوات الكبس والملصقات وعدد كبير من الزجاجات المعدة للتوزيع، وبمواجهتهم أقروا واعترفوا بما هو منسوب إليهم.



وبينت أنه بناء عليه تم تحويلهم والمضبوطات إلى جهات الاختصاص لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.