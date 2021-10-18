عبدالعزيز الفضلي



فتتح وزير التربية د.علي المضف رسميا 5 مدارس في منطقة الوفرة السكنية، هي روضة الطموح، ومدرسة نصرة النقي الابتدائية بنات، ومدرسة د.عبدالرحمن عبدالله العوضي الابتدائية بنين، ومدرسة عبدالعزيز مسلم الزامل المشتركة بنين (متوسط - ثانوي)، ومدرسة موضي العيسى المشتركة بنات (متوسط - ثانوي)، وذلك بحضور وكيل الوزارة د.علي اليعقوب، والوكلاء المساعدين، ومديري عموم وإدارات المناطق التعليمية.



وعبر د.المضف عن سعادته وفرحته العارمة بتشغيل هذه المدارس التابعة لمنطقة الأحمدي التعليمية والتي ستساهم في خدمة أهالي منطقة الوفرة والمناطق المحيطة والقريبة منها، مؤكدا في كلمة له أن وزارة التربية قد واجهت تحديات كبيرة العام الماضي، وتمكنت بفضل جهود كوادرها المخلصين من المسؤولين والهيئات التعليمية والإدارية بكافة المناطق التعليمية من مواجهتها والتغلب على هذه التحديات، إذ بدأت بعقد الاختبارات الورقية لتقييم أبنائنا الطلبة والتي تمت بنجاح ولله الحمد.



وأضاف د.المضف: «أما التحدي الآخر فكان في العودة الآمنة لأبنائنا الطلاب وبناتنا الطالبات إلى المدارس بعد انقطاع أكثر من عام ونصف العام تقريبا، ونجحنا أيضا في تحقيق الهدف المنشود، وعادت كافة مدارسنا الى العمل والأمور تسير على ما يرام».

وأشار إلى ان وزارة التربية تواجه في الفترة المقبلة تحدي رصد مؤشر التعليم، مؤكدا أن وزارة التربية ممثلة في التواجيه الفنية تعمل في الوقت الراهن على وضع الخطط اللازمة التي من شأنها النهوض بمؤشر التعليم على المستوى المحلي والخليجي والدولي.



وفي ختام كلمته، تقدم الوزير بجزيل الشكر لجميع المشاركين في تجهيز مدارس الوفرة، وعلى رأسهم وكيل وزارة التربية د.علي اليعقوب، وكافة الوكلاء والمديرين المختصين والعاملين في منطقة الأحمدي التعليمية، لافتا إلى أن ما يراه اليوم هو ثمار الجهد الكبير المشترك بينهم.



من جهته، هنأ وكيل وزارة التربية د.علي اليعقوب أبناءنا الطلاب وبناتنا الطالبات وجموع أولياء الأمور بافتتاح المدارس الخمس التي ما طال انتظارها من قبل أهالي منطقة الوفرة السكنية، مؤكدا أن الوزارة جميعا سعيدة بهذا الإنجاز والنجاح الذي تحقق في وقت قياسي.



وذكر د.اليعقوب أن دعم وزير التربية د.علي المضف ساهم في إسراع وتيرة تجهيز هذه المدارس وتوفير كافة متطلباتها واحتياجاتها، مثمنا كذلك الدور الكبير والجهود المضنية والمميزة التي قام بها الوكلاء المساعدون وجميع المسؤولين والعاملين في منطقة الأحمدي التعليمية من أجل تحقيق هذا الإنجاز، مؤكدا حرص وزارة التربية بكل منتسبيها على تسخير جميع الجهود والإمكانات اللازمة التي تلبي متطلبات المرحلة المقبلة، إضافة الى توفير البيئة الآمنة للمتعلمين وأعضاء الهيئتين التعليمية والإدارية وكافة العاملين في المدارس، متمنيا عاما دراسيا ناجحا للطلبة والمعلمين وأولياء الأمور.



بدوره، أكد مدير عام منطقة الأحمدي التعليمية منصور الديحاني أن وزارة التربية تسعى لاستمرار عجلة التعليم إلى الأمام وتحقيق النجاح دائما، مبينا أن عدد المدارس في المنطقة أصبح 195 مدرسة في جميع المراحل التعليمية، وذلك بعد افتتاح 5 مدارس في الوفرة السكنية.



وتوجه الديحاني بالشكر الى وزير التربية د.علي المضف على متابعته وحرصه على النهوض بالمنظومة التعليمية في الكويت، والشكر موصول الى وكيل وزارة التربية د.علي اليعقوب والوكلاء المساعدين كل في اختصاصه ومديري عموم المناطق التعليمية والعاملين في وزارة التربية على جهودهم الواضحة التي ساهمت في افتتاح هذه المدارس الجديدة.