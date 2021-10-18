ضمن استعدادات كلية العلوم بجامعة الكويت لبدء الدراسة للفصل الدراسي الأول للعام الأكاديمي 2021/2022، أعلن المدير الإداري بالكلية يوسف محمود العسعوسي أن كلية العلوم قد أتمت كافة تحضيراتها واستعداداتها في كل المجالات، حيث تم إنجاز كافة المتطلبات الأكاديمية والطلابية، من خلال تشكيل فرق عمل بالتعاون بين قسم الخدمات والمتابعة بمكتب المدير الإداري ومكتب التوجيه والإرشاد ووحدة تكنولوجيا المعلومات والجمعية الطلابية، وذلك استعدادا لاستقبال الطلبة وتوجيههم وإرشادهم لكافة القاعات والفصول الدراسية في مباني كلية العلوم وتوفير خدمات الدعم لهم.



وأكد العسعوسي حرص إدارة الكلية بالتعاون مع مكتب التوجيه والإرشاد على إعداد باركود (رمز) للقاعات والفصول الدراسية والمختبرات العلمية لتسهيل سرعة وصول أبنائنا الطلبة لكافة مواقع الكلية بسهولة ويسر، وسيتم نشر ذلك الباركود في موقع جامعة الكويت الرسمي وموقع كلية العلوم الرسمي بالتعاون مع إدارة العلاقات العامة والإعلام، كما تم التنسيق مع الجمعية الطلابية لتوزيعها على الطلبة.



وأشار إلى أنه قد تم تخصيص مختبرات حاسب آلي للطلبة الدارسين لاستخدام أجهزة حاسب آلي مخصصة للدراسة (online) وذلك في حال تعذر استخدامهم حواسيبهم المحمولة الشخصية حرصا على متابعتهم الأكاديمية، كما وفرت كلية العلوم قاعات دراسية مخصصة للطلبة الذين يرغبون في الحضور والدراسة في الكلية بنظام (online) من خلال استخدام أجهزتهم المحمولة الشخصية حرصا على توفير المكان وخدمة الإنترنت للطلبة، وكذلك تم تخصيص قاعات دراسية للطلبة لاستخدامها للدراسة والمراجعة الأكاديمية.



وأوضح العسعوسي أنه تم التنسيق مع الإدارات المعنية بجامعة الكويت لتوفير احتياجات الطلبة حيث تم التنسيق مع إدارة التغذية لتوفير خدمات التغذية من خلال تشغيل الكافتيريا وشركات التغذية ومكائن الخدمة الخاصة بتقديم الوجبات والمشروبات حرصا على تقديم أفضل خدمة للدارسين والأكاديميين.



وذكر أنه تم التأكد من جاهزية مباني كلية العلوم في القاعات والمختبرات والمكاتب من حيث جاهزية الأنظمة (أنظمة التكييف/ الإضاءات/ أجهزة الإنذار/ دورات المياه) وتوفير الصيانة الدورية لها والاستجابة الفورية لطلبات مراكز العمل عند الاتصال أو إرسال نموذج الصيانة للطلبات العاجلة بالتعاون مع إدارة الإنشاءات والصيانة، مضيفا أنه قد تم التعاون مع إدارة المكتبات لفتح مكتبة كلية العلوم لاستخدامها من قبل الطلبة والهيئة الأكاديمية لما تحتوي عليه المكتبة من مراجع علمية يتم استخدامها بشكل مركزي لندرتها ونوعيتها.



وأشار العسعوسي إلى تنسيق الكلية مع إدارة الأمن والسلامة بوضع خطة متكاملة لتوفير كافة متطلبات بدء العام الدراسي واستمراريته من حيث تحديد المداخل لمباني الكلية وتوفير كاميرات الفحص الحراري وتنظيم عملية الدخول لمداخل مباني كلية العلوم، وتوفير الدعم من وزارة الداخلية لتنظيم وتسهيل عملية السير والمرور في الحرم الجامعي، كما ستتم إعادة تشغيل مراكز التصوير للطلبة في مباني الكلية بمدينة صباح السالم الجامعية.



وأضاف أنه تم التعاون مع إدارة الخدمات العامة لإتمام كافة أعمال النظافة العامة للقاعات والفصول الدراسية وممرات وأروقة الكلية والأماكن الخدمية العامة في مباني الكلية، كما قد تم تعميم أرقام هواتف الدعم الفني والصيانة على مراكز العمل بالكلية لطلبها عند الحاجة، وتم عمل منشور يوضح أرقام الخدمات لتعميمه من خلال وسائل التواصل الاجتماعي الخاصة بالكلية بالإضافة إلى إعداد باركود (رمز) يوضح كيفية استخدام الأجهزة السمعية والبصرية سيتم تثبيته في جميع القاعات الدراسية لخدمة أعضاء هيئة التدريس.



من جانب آخر، أفاد العسعوسي بأنه ستتم إعادة إطلاق حملة كلية العلوم التثقيفية التوعوية تحت عنوان (من أجلك) والتي تهدف إلى نشر التوعية لأبنائنا الطلبة وكافة مرتادي كلية العلوم للحفاظ على مباني ومرافق وتجهيزات مدينة صباح السالم الجامعية للمحافظة على هذا الصرح الأكاديمي وتعزيز مشاركة الأسرة الجامعية بكافة منتسبيها من هيئة تدريسية وهيئة إدارية وأبنائنا الطلبة من خلال توزيع بنرات تحمل عبارات توعوية توزع في مرافق الكلية، وتوزيع شعار حملة (من أجلك) على جميع مرافق الكلية، وأيضا توزيع مجموعة من الباجات على أعضاء الهيئة الأكاديمية والعاملين بالكلية بالإضافة إلى طلبة الكلية.



وأشار إلى مساهمة أعضاء الهيئة الأكاديمية والهيئة الأكاديمية المساندة في إيصال التوعية المباشرة أثناء المحاضرات، وذلك بأن يخصص كل عضو هيئة أكاديمية وهيئة أكاديمية مساندة ولو مرة واحدة كل فصل دراسي جزءا بسيطا من وقت المحاضرة لبيان مكانة وأهمية ودور المدينة الجامعية الجديدة الحضاري وأهمية ذلك الحلم المحقق وما تكلفته تلك المدينة من ميزانيات ضخمة سخرت جميع الموارد البشرية والمادية من خلالها من أجل طالب العلم من طلبة جامعة الكويت ولمستقبل أبنائهم من بعدهم وضرورة محافظتهم عليها وعدم السماح لإتلاف تلك الممتلكات، ونشر الرسائل التوعوية عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ووضع ملصقات توعوية في جميع القاعات الدراسية والمختبرات توضح شروط استخدام القاعات وذلك للمحافظة عليها.



وبين العسعوسي أن جميع أعمال التنسيق والتعاون والاتفاقات الخاصة بالإجراءات ومتطلبات بدء العام الدراسي الجديد الحالي تمت من خلال الإيجابية وروح الفريق الواحد مع كافة الإدارات الرئيسية في جامعة الكويت وكان للتعاون المشترك مع هذه الإدارات بالغ الأثر الطيب في تحقيق هذه الإنجازات.



ولفت الى أن جميع هذه الإنجازات تمت بالدعم المباشر من عمادة كلية العلوم وبشكل مباشر من قبل عميد الكلية د.محمد بن سبت وكذلك مساعدو العميد والأقسام العلمية والإدارية، سائلا المولى العزيز القدير أن يمن علينا بالأمن والأمان وأن يرفع البلاء عن الجميع وأن يوفق أبناءنا الطلبة ويحفظهم في العام الدراسي الجديد.