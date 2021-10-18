

طالب نائب رئيس الهيئة الإدارية برابطة أعضاء هيئة التدريس للكليات التطبيقية في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب د.أحمد مندني مجلس إدارة هيئة التطبيقي ورئيس مجلس إدارتها وزير التربية د.علي المضف، ومدير عام الهيئة بالتكليف د. جاسم الأنصاري بالموافقة على إضافة بند إلى لائحة الترقيات يسمح بقبول نسخة إلكترونية من الأبحاث العلمية ضمن طلبات المتقدمين للترقية من أعضاء هيئة التدريس بدلا من الإصرار فقط على تقديمها ورقيا في «شنطة سفر» تحتوي على مجلدات سنوية للمجلات العلمية.



وأوضح د.مندني أن النسخة الورقية التي تطلبها لجان الترقيات بالتطبيقي تحتوي على عدة مجلدات وكل مجلد منها يحوي بحثا واحدا من عدة صفحات للعضو المتقدم للترقية بالإضافة إلى عشرات الأبحاث لغيره من الباحثين وبذلك تصل عدد صفحات كل مجلد إلى مئات الصفحات لا علاقة لها بعضو هيئة التدريس ولكن تكلفه ما قد يصل لآلاف الدولارات للمجلد الواحد، هذا بالإضافة إلى ضياع وقت وجهد دون مبرر، علما بأن طلبات الترقية بجامعة الكويت يتم تقديمها إلكترونيا بالكامل دون الحاجة لهذه المجلدات الورقية.



وأكد د.مندني على ضرورة الاستجابة لتوجيهات سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد بتحويل جميع المعاملات الورقية الحكومية إلى نظام رقمي بالكامل، حيث شدد سموه على أنه لن يقبل العودة إلى التعاملات الورقية، وأن أي جهة حكومية تتهاون سيتحمل قياديوها المسؤولية كاملة.