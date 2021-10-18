بارك رئيس رابطة أعضاء هيئة التدريس للكليات التطبيقية بالهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب د.يوسف مسعد العنزي لزملائه ولزميلاته أعضاء التدريس ولأبنائه الطلبة والطالبات بمناسبة استئناف الدراسة حضوريا للفصل الأول في كليات الهيئة للمقررات العملية والمقررات التي يزيد عدد طلبتها على 30 طالبا للمقررات النظرية، متمنيا السلامة للجميع والعودة الكاملة للحياة الطبيعية قريبا.



بدوره، أعلن أمين السر رئيس اللجنة الاجتماعية في رابطة أعضاء هيئة التدريس للكليات التطبيقية د.بدر الخضري أن وفد العمرة لزيارة مكة والمدينة برئاسة رئيس الرابطة د.يوسف مسعد العنزي عاد بحمد الله لأحضان الكويت بعد أداء المناسك والزيارة بسهولة ويسر.



وقال د.الخضري ان عدد المسجلين في الرحلة بلغ 47 معتمرا من الهيئة التدريسية وعائلاتهم، وقد تضمنت الرحلة زيارة مكة المكرمة والمدينة المنورة، مضيفا أن المشاركين عبروا عن شكرهم للرابطة واللجنة الاجتماعية والقائمين على الرحلة، لما لمسوه من خدمات متميزة خلال أدائهم مناسك العمرة والزيارة التي جرت بسهولة ويسر بفضل الله ثم بفضل جهود القائمين على الرحلة.