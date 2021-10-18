آلاء خليفة



وقّع وزير النفط ووزير التعليم العالي ورئيس مجلس إدارة الجهاز الوطني للاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم د.محمد الفارس صباح أمس بروتوكول تعاون بشأن مشروع مركز الإرشاد الأكاديمي مع وزير الإعلام والثقافة ووزير الدولة لشؤون الشباب ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للشباب عبدالرحمن المطيري، في مبنى الوزارة، بحضور وكيل وزارة التعليم العالي د.صبيح المخيزيم، ومدير عام الجهاز الوطني للاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم د.حمد العدواني ومدير عام الهيئة العامة الشباب د.مشعل الربيع.



وفي هذا السياق، عبر د.الفارس عن دعمه الكامل للمبادرات والاتفاقيات بين مؤسسات الدولة المختلفة لتحقيق أهداف الخطة الإنمائية، ورؤية الكويت 2035، ويأتي توقيع البروتوكول لتوثيق وتعزيز التعاون المباشر بين الجهات المعنية، لتطبيق الخطط والبرامج والأهداف وذلك للارتقاء بالعمل المؤسسي وتطويره، وتحقيق التكامل في رعاية الشباب في القطاع التعليمي والأكاديمي.



وأوضح د.الفارس ان المبادرة انعكاس لما تقوم به الهيئة العامة للشباب من جهود تتواءم مباشرة مع أهداف وزارة التعليم العالي، ويأتي مشروع مركز الإرشاد الأكاديمي المشترك بين الهيئة العامة للشباب، ووزارة التعليم العالي، والجهاز الوطني للاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم، لتحقيق أهداف الوزارة بإرشاد الطلاب للالتحاق بالجامعات المميزة من خلال تقديم التحفيز والتوجيه اللازم لانضمامهم الى تلك الجامعات.



بدوره، قال وزير الإعلام والثقافة ووزير الدولة لشؤون الشباب عبدالرحمن المطيري: إن أجهزة الدولة مجتمعة تعمل لدعم الشباب وتهيئة كل السبل أمامهم بكل المجالات الشبابية لكونهم يمثلون مستقبل الوطن، مضيفا ان التعاون بين الجهات الثلاث سينعكس إيجابا على الشباب وينير الدرب أمامهم.



وأكد الحرص على تسخير كل الإمكانات لتحقيق تطلعات الشباب وأمانيهم، مبينا أن إطلاق الهيئة العامة للشباب، مشروع مركز التوجيه الأكاديمي في المراكز الشبابية، يهدف الى توجيه وإرشاد طلبة المدارس نحو الالتحاق بالجامعات المتميزة (Merit Universities) ومساعدتهم على استيفاء شروط القبول في هذه الجامعات بما يتوافق وضوابط وزارة التعليم العالي.



من جهته، أكد المدير العام للهيئة العامة للشباب د.مشعل الربيع ان الاتفاقية تجسد التعاون المشترك بين الجهات الـ 3 لدعم وتنمية الشباب، وتوفير أعلى مستوى من العناية بشؤونهم في القطاع التعليمي والأكاديمي، وإتاحة الفرص التعليمية المتميزة لهم.



وأوضح د.الربيع أن الهيئة من خلال هذا المركز ستقدم الخدمات التأهيلية والتدريبية والإرشادية والتطوعية وغيرها اللازمة لقبول الشباب في برنامج البعثات المتميزة الذي تقدمه وزارة التعليم العالي لطلبة المدارس.



من جانبه، أوضح مدير عام الجهاز الوطني للاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم د.حمد العدواني ان مشاركة الجهاز في اتفاقية التعاون جاء انطلاقا من رؤيته في جعل ثقافة التعليم العالي فائق الجودة واقعا متجذرا بين فئة الشباب، حيث أكدت الدراسات الأكاديمية المختلفة أن رفع جودة التعليم له تأثير مباشر ومهم على التطور الاقتصادي والمعيشي للدولة.