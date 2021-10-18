مع عودة الحياة إلى طبيعتها بشكل شبه كامل تقريبا وزيادة حركة الطيران بمطار الكويت الدولي، بدأت عجلة الإنتاج بالشركة الكويتية لخدمات الطيران في تزايد مستمر لتوفير الوجبات التموينية لشركات الطيران في مطار الكويت الدولي، حيث صرح الرئيس التنفيذي بالوكالة عبدالرحمن الكندري بأن الشركة الكويتية لخدمات الطيران تعمل بشكل كامل على تجهيز الخدمات التموينية لشركات الطيران بدون أي مشاكل، واننا نمتلك إمكانيات وطاقات ضخمة قادرة على تنفيذ كل احتياجات شركات الطيران، حيث إن القدرة الإنتاجية لـ «كاسكو» تصل إلى إنتاج 30 ألف وجبة باليوم الواحد.

هذا بالإضافة إلى تنفيذ طلبات العقود والمناقصات مع العديد من الجهات الحكومية والخاصة.

كما أضاف ان عدد الرحلات التي تم تزويدها هذا العام بالوجبات بلغ 4750 رحلة بواقع 600 ألف وجبة طيران، وذلك في ظل كورونا، ومن المتوقع أن يصل الإنتاج إلى أكثر من 850 ألف وجبة حتى نهاية العام الحالي 2021.

كما أنه من المتوقع أن يزيد حجم الإنتاج بشكل أكبر خلال العام القادم بالنظر إلى الزيادة المطردة في عدد الرحلات.