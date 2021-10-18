«اعتدلوا وتراصوا وسدوا الخلل» دعوة عادت لتصدح في الحرمين الشريفين أثناء إقامة صلوات الجماعة اعتبارا من أمس، بعد نحو عام ونصف من تطبيق الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.



وفي مشهد إيماني مهيب، اصطف المسلمون في المسجد الحرام بمكة المكرمة والمسجد النبوي الشريف في المدينة المنورة ابتداء من فجر أمس، لأداء أول صلاة جماعة من دون تباعد اجتماعي مع بدء تخفيف المملكة للإجراءات والسماح باستخدام كامل الطاقة الاستيعابية.



وأظهرت لقطات مصورة نشرتها وسائل إعلام رسمية، عملية إزالة ملصقات التباعد داخل أروقة المسجد وساحاته ومرافقه، قبل أن يصطف المصلون إلى جانب بعضهم البعض ليؤدوا صلاة الفجر كتفا إلى كتف.



وعاد المسجد الحرام وقبلة المسلمين، ليستقبل المصلين بكامل طاقته الاستيعابية ومن دون أي تباعد، رغم أن وضع الكمامة لايزال إلزاميا. كما أن لمس الكعبة كما كان معمولا به قبل الفيروس، لايزال محظورا.



وتداول ناشطون سعوديون على مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع مصورة للحظة توجيه إمامي الحرمين المصلين قبل صلاة فجر أمس بالتراص وسد الفرج والفراغات، بخلاف ما كانت عليه الحال لشهور طويلة من المطالبة بالتزام التباعد الاجتماعي في ظل جائحة كورونا.



وأكد مساعد الرئيس العام المكلف وكيل شؤون المسجد الحرام د.سعد بن محمد المحيميد بحسب ما نقلت عنه وكالة الأنباء السعودية «واس»، الجاهزية التامة لاستقبال المعتمرين والمصلين في المسجد الحرام، بكامل الطاقة الاستيعابية في ظل تطبيق الإجراءات الاحترازية، وقال ان الرئاسة جندت بمختلف وكالاتها في المسجد الحرام كامل طاقاتها البشرية والآلية لتنفيذ خطة العودة الكاملة، من خلال منظومة متكاملة من الإمكانيات والخدمات التي تسخرها للمحافظة على سلامة قاصدي المسجد الحرام وتسهيل مناسكهم وعباداتهم في أجواء روحانية وآمنة ومطمئنة.



وشدد المحيميد على ضرورة التقيد والالتزام من جميع القاصدين بما ورد في بيان وزارة الداخلية السعودية من تعليمات، من خلال الالتزام بارتداء الكمامة في جميع الأوقات داخل المسجد الحرام، وحجز المواعيد للعمرة والصلاة من خلال التطبيقات الإلكترونية الرسمية «اعتمرنا، توكلنا»، مؤكدا على عموم العاملين بالمسجد الحرام تطبيق جميع الإجراءات الاحترازية والتقيد بجميع التعليمات والتوجيهات الصادرة من الجهات المعنية بمكافحة فيروس كورونا المستجد وإنفاذها، لضمان سلامة الجميع.



وبالتزامن، أعلنت هيئة الطيران المدني في السعودية أنها أصدرت تعليماتها لشركات الطيران بشأن تشغيل كامل للطاقة الاستيعابية لمطارات المملكة ابتداء من أمس.



ويأتي هذا القرار مع بدء تخفيف الإجراءات الاحترازية المتعلقة بكورونا، نظرا للتقدم في تحصين المجتمع وتراجع عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا.



وتتضمن إجراءات التخفيف عدم الالتزام بارتداء الكمامة في الأماكن المفتوحة، فيما عدا الأماكن المستثناة، مع الاستمرار في الالتزام بارتدائها في الأماكن المغلقة.



ويتم تخفيف الإجراءات الاحترازية للحاصلين على جرعتي لقاح (كوفيد-19) على النحو الآتي: السماح باستخدام كامل الطاقة الاستيعابية في المسجد الحرام مع إلزام العاملين والزائرين بارتداء الكمامة في جميع الأوقات في كل أروقة المسجد، والاستمرار في استخدام تطبيق «اعتمرنا» أو «توكلنا» لأخذ مواعيد العمرة والصلاة للتحكم بالأعداد الموجودة في آن واحد، إضافة للسماح باستخدام كامل الطاقة الاستيعابية في المسجد النبوي مع إلزام العاملين والزائرين بارتداء الكمامة في جميع الأوقات في كل أروقة المسجد، واستخدام تطبيق اعتمرنا أو توكلنا لأخذ مواعيد الصلاة وزيارة الروضة الشريفة للتحكم بالأعداد الموجودة في آن واحد. وإلغاء التباعد والسماح باستخدام كامل الطاقة الاستيعابية في التجمعات والأماكن العامة ووسائل المواصلات والمطاعم وصالات السينما ونحوها. والسماح بإقامة وحضور المناسبات في قاعات الأفراح وغيرها بدون تقييد للعدد، مع أهمية التأكيد على تطبيق الإجراءات الاحترازية.