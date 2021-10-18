قال عضو في مجلس الشورى الإيراني بعد اجتماع في البرلمان (مجلس الشوري) مع وزير الخارجية امس، إنه من المقرر استئناف المحادثات في بروكسل الخميس المقبل مع الدول الخمس التي لاتزال أطرافا في الاتفاق النووي الموقع في 2015، بعد تعليقها في يونيو الماضي. وصرح النائب أحمد علي رضا بيجي الذي حضر الاجتماع المغلق لمجلس الشورى، لوكالة فارس للأنباء بأن «وزير الخارجية حسين عبداللهيان قال إن المحادثات مع مجموعة 4+1 ستبدأ الخميس المقبل في بروكسل».



وأكد نائب إيراني آخر استئناف المفاوضات المتوقفة هذا الاسبوع، وقال النائب بهروز محبي نجم آبادي عبر حسابه على تويتر «تلقى الجميع رسالة واضحة وجادة. الحكومة (الإيرانية) ستبدأ المحادثات هذا الأسبوع على أساس قانون خطة العمل الاستراتيجية لرفع لعقوبات وحماية مصالح الشعب الإيراني».



وبموجب هذا القانون الذي أقره مجلس الشورى في ديسمبر 2020، سيتم وقف «تنفيذ البروتوكول الإضافي» لمعاهدة منع انتشار الأسلحة النووية اعتبارا من 21 فبراير المقبل في حال لم ترفع العقوبات التي فرضتها إدارة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب على إيران بحلول ذلك التاريخ. وفي سياق متصل، صرح المتحدث باسم الهيئة الرئاسية في البرلمان الإيراني نظام الدين موسوي بأن إيران تبحث خطة للتعاطي مع المفاوضات النووية في المرحلة القادمة بحيث تضمن مصالح البلاد. ونقلت وكالة «فارس» الإيرانية عنه القول بعد الاجتماع المغلق مع وزير الخارجية حسين عبداللهيان إن «القضية النووية مهمة جدا بالنسبة للرأي العام وكذلك للنواب».



وقال نظام الدين موسوي: «لقد تابعنا القضية بخطط مختلفة حتى الآن، بدءا من المفاوضات مع الدول الأوروبية الثلاث (ألمانيا وبريطانيا وفرنسا) ومن ثم في إطار المفاوضات مع مجموعة 5 + 1 والتي انتهت إلى توقيع الاتفاق النووي. وفيما يتعلق بالخطة التي سنتابعها في المرحلة المقبلة فإنها بحاجة إلى دراسة نقاط القوة والضعف للخطط السابقة واختيار الخطة التي تضمن مصالح البلاد».



وبدأت مفاوضات فيينا في أبريل الماضي بين إيران من جهة وفرنسا وبريطانيا وروسيا والصين وألمانيا من جهة ثانية. ولاتزال هذه الدول أعضاء في اتفاق عام 2015 حول برنامج إيران النووي. أما الولايات المتحدة التي انسحبت من الاتفاق في 2018، فقد شاركت بشكل غير مباشر في مفاوضات فيينا الهادفة إلى إنقاذ الاتفاق.