بعث صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد ببرقية تهنئة إلى ألكسندر شالنبرج المستشار الفيدرالي لجمهورية النمسا الفيدرالية الصديقة عبر فيها سموه عن خالص تهانيه بمناسبة أدائه اليمين الدستورية مستشارا فيدراليا لجمهورية النمسا الفيدرالية الصديقة، متمنيا سموه له كل التوفيق والسداد وموفور الصحة والعافية وللعلاقات الوطيدة بين البلدين الصديقين المزيد من التطور والنماء.



وبعث سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد ببرقية تهنئة إلى ألكسندر شالنبرج المستشار الفيدرالي لجمهورية النمسا الفيدرالية الصديقة ضمنها سموه خالص تهانيه بمناسبة أدائه اليمين الدستورية مستشارا فيدراليا لجمهورية النمسا الفيدرالية الصديقة، متمنيا سموه له كل التوفيق والسداد.



كما بعث سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد ببرقية تهنئة مماثلة.



من جهة أخرى بعث صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد ببرقية تعزية إلى الرئيس رام ناث كوفيند رئيس جمهورية الهند الصديقة، عبر فيها سموه عن خالص تعازيه وصادق مواساته بضحايا الفيضانات جراء الأمطار الغزيرة التي اجتاحت أجزاء من ولاية كيرلا جنوبي الهند وأسفرت عن سقوط عدد من الضحايا والمصابين، راجيا سموه للمصابين سرعة الشفاء والعافية وأن يتمكن المسؤولون في البلد الصديق من تجاوز آثار هذه الكارثة الطبيعية.

وبعث سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد ببرقية تعزية إلى الرئيس رام ناث كوفيند رئيس جمهورية الهند الصديقة، ضمنها سموه خالص تعازيه وصادق مواساته بضحايا فيضانات الأمطار التي اجتاحت أجزاء من ولاية كيرلا جنوبي الهند، متمنيا سموه للمصابين الشفاء العاجل.



كما بعث سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد ببرقية تعزية مماثلة.