أسامة دياب



عقدت سفارة جمهورية كوريا لدى الكويت اختبار الكفاءة في اللغة الكورية «TOPIK» يوم السبت الماضي، وذلك لأول مرة في الكويت، حيث تدير وزارة التعليم بكوريا الاختبار المعتمد لغير الناطقين باللغة الكورية لقياس مدى اجادتهم واتقانهم لها.

والاختبار موجه للأشخاص المهتمين بالثقافة واللغة الكورية، ويسمح للمتقدمين بالاستفادة من النتائج للقبول في الكليات الكورية والبحث عن عمل بكوريا، وهناك مستويان للاختبار TOPIK I وTOPIK II، يتضمن الأول قسمين: القراءة والاستماع إضافة الى الأسئلة متعددة الخيارات، وتضاف الكتابة الى TOPIK II.



وتحظى اللغة الكورية باهتمام متزايد من الشباب الكويتي الراغبين في فهم الثقافة الكورية عن قرب في ظل الشعبية المتزايدة مؤخرا للثقافة والاهتمام العالمي بالدراما والافلام وموسيقى البوب والأطعمة الكورية.



وتجري سفارة جمهورية كوريا حاليا مباحثات مع عدد من الجامعات بالكويت حول إمكانية فتح فصول لتعلم اللغة الكورية لتلبية الطلب المتزايد عليها، كما تعتزم السفارة عقد اختبار الكفاءة في اللغة الكورية TOPIK مرتين في السنة خلال شهري ابريل وأكتوبر.