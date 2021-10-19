تزامنا مع اليوم العالمي للفقر الذي أقرته الأمم المتحدة يوم 17 أكتوبر من كل عام، تهدف جمعية النجاة الخيرية إلى تحقيق السبق والريادة تجاه إغاثة وعلاج ودعم وتعليم ومساندة الفقراء والأيتام واللاجئين في شتى دول العالم سعيا منها لتوفير حياة كريمة لمن تقطعت بهم السبل وأصبحوا أرقاما جديدة تضاف لأعداد الفقراء حول العالم.



وفي هذا الصدد، قال رئيس مجلس إدارة جمعية النجاة الخيرية بالإنابة د.رشيد الحمد: ان جائحة كوفيد - 19 التي اجتاحت العالم في العام الماضي أدت إلى زيادة الفقراء حول العالم من 143 إلى 163 مليونا في عام 2021، وسينضم هؤلاء «الفقراء الجدد» إلى صفوف 1.3 مليار فقير يعيشون بالفعل في فقر متعدد الأبعاد، وهم يعانون من تفاقم حرمانهم أثناء هذا الوباء العالمي، بل دفعتهم التدابير المفروضة للحد من انتشار الوباء في واقع الأمر إلى مزيد من الفقر، حيث أغلق الاقتصاد غير الرسمي الذي يتيح للفقراء في العديد من البلدان فرص البقاء، وذلك فق ما جاء في موقع أخبار الأمم المتحدة.



وأوضح الحمد أن النجاة الخيرية تكفل قرابة 14 ألف يتيم وعالجت 50 ألف من مرضى العيون في مختلف دول العالم، مؤكدا أن الجمعية تسارع دائما بتسيير قوافل الإغاثة محملة بخيرات أهل الكويت من الطعام والشراب والكساء والدواء، ومع طول استمرار الأزمات لمختلف الدول الفقيرة تقوم الجمعية بتنفيذ عشرات المشاريع التنموية التي ساهمت في استثمار الطاقات البشرية المعطلة وتحويلها من الاحتياج إلى العطاء والإنتاج، مما يؤدي بدوره إلى مكافحة الفقر والقضاء عليه.



وأضاف الحمد: نكفل قرابة 3000 يتيم من الأيتام السوريين في دول اللجوء، ونحرص على رعايتهم وتعليمهم وتوفير سبل الحياة الكريمة لهم، لافتا الى أن النجاة الخيرية تحرص على إقامة المخيمات الطبية لعلاج المرضى وتقدم الأدوية والاستشارات والفحوصات الطبية للمراجعين المرضى الفقراء، بجانب تقديم الدعم المادي للمرضى ذوي الأمراض المزمنة التي يتطلب علاجها تكاليف باهظة.