أعلنت هيئة الشارقة للكتاب عن اختيار الأديب طالب الرفاعي شخصية العام الثقافية لفعاليات الدورة الـ 40 من معرض الشارقة الدولي للكتاب الذي يقام هذا العام تحت شعار «هنا.. لك كتاب»، خلال الفترة من 3 إلى 13 نوفمبر المقبل في مركز إكسبو الشارقة.

وجاء اختيار طالب الرفاعي شخصية العام الثقافية للمعرض، تقديرا لمسيرته الإبداعية في كتابة الرواية، والقصة القصيرة، والنقد الأدبي، وتدريس فنون الكتابة الإبداعية، ودوره في التجديد في الأدب الخليجي ونقل جماليات المكان وعمق ثقافة أهله، وبناء جسر تواصل بين الحراك الثقافي العربي ونظيره الغربي خلال أكثر من 3 عقود متواصلة.

ويعد طالب الرفاعي روائيا وقاصا كويتيا، من أحدث أعماله رواية بعنوان «خطف الحبيب»، وكتاب «لون الغد - رؤية المثقف العربي لما بعد كورونا»، وله إصدارات سردية حققت انتشارا وحضورا كبيرا في أوساط القراء، منها «ظل الشمس»، و«سرقات صغيرة»، و«الثوب»، وأعمال أخرى مثل: «المسرح في الكويت: رؤية تاريخية».

ونال الرفاعي جائزة الدولة في الآداب عام 2002 في الكويت عن روايته «رائحة البحر»، وكان رئيسا للجنة تحكيم الجائزة العالمية للرواية العربية في العام 2010، وترشحت روايته «في الهنا» للقائمة الطويلة للجائزة في العام 2016.

وعمل الرفاعي مديرا لإدارة الثقافة والفنون في المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب بالكويت، ومديرا ومستشارا لجريدة «الفنون» بين 2003 و2008، وبالإضافة إلى انشغاله الدائم والغزير بالكتابة الروائية، له العديد من الأبحاث الأدبية والتاريخية، وهو رئيس جائزة الملتقى للقصة القصيرة العربية.

وحول اختيار شخصية العام الثقافية لدورة هذا العام من المعرض، قال رئيس هيئة الشارقة للكتاب أحمد بن ركاض العامري: «نسعى لأن يظل معرض الشارقة الدولي للكتاب منصة لتكريم رموز الإبداع في الثقافة العربية والعالمية من الأدباء والمفكرين والنقاد الذين أضافوا إلى المكتبات العالمية، ما يغنيها بالتنوع ويرفدها بتجارب أصيلة تكشف عن ثراء الساحة الأدبية، فتكريم العقول المستنيرة والنماذج المبدعة تقليد سنوي رافق معرض الشارقة الدولي للكتاب منذ انطلاقه، ليجسد رؤى صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، تجاه الاحتفاء برموز الأدب والثقافة.