ليلى الشافعي

عقدت جمعية الإصلاح الاجتماعي جمعيتها العمومية العادية مساء أول من أمس بمقرها الكائن بمنطقة الروضة، وذلك لمناقشة واعتماد التقريرين المالي والإداري عن الفترة المنتهية في 31/12/2020، وذلك بحضور رئيس مجلس الإدارة د.خالد المذكور والأمين العام هشام العومي والمدير العام محمد عبدالرحيم، ومدير إدارة الجمعيات والمبرات بوزارة الشؤون عبدالعزيز العجمي، وعبدالكريم السمدان ممثل مكتب العصيمي والعيبان للتدقيق المحاسبي.

وناقش الاجتماع التقريرين المالي والإداري ودار نقاش فاعل يدل على حرص الأعضاء على تفسير وتوضيح جوانب التقريرين في أجواء ودية، بالإضافة إلى تقديم الحضور العديد من الاقتراحات حول دور الجمعية في قضية مسلمي الهند، وتطوير معرض الكتاب، وغيرها من الموضوعات التي تهتم بجوانب تطوير العمل الاجتماعي والخيري.

وفي ختام أعمال الجمعية العمومية، وجه رئيس مجلس الإدارة التهنئة للأعضاء على اعتماد التقريرين المالي والإداري، متمنيا دوام التوفيق والسداد لأعضاء مجلس الإدارة ورؤساء القطاعات وجميع العاملين لتحقيق رؤية ورسالة الجمعية وأهدافها المتعلقة بالنفع العام للمجتمع الكويتي.