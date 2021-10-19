أحمد مغربي



علمت «الأنباء» من مصادر مسؤولة في الإدارة العامة للطيران المدني، ان مطار الكويت الدولي مستعد لعملية الفتح بشكل كامل، والتي أقرها مجلس الوزراء في اجتماعه، والوصول إلى سعة تشغيلية للركاب تصل إلى نحو 30 ألف راكب في اليوم.

وذكرت المصادر أن عدد شركات الطيران العاملة في مطار الكويت الدولي يصل إلى 52 شركة طيران بين شركتين محليتين وشركات إقليمية وعالمية.

وقالت المصادر ان عدد الركاب في مطار الكويت الدولي يختلف بناء على موسم السفر، حيث تنخفض أعداد الركاب خلال فترات الشتاء لتكون بين 20و25 ألف راكب في اليوم.



وأشارت المصادر إلى انه لم يصدر حتى الآن موعد لبدء فتح المطار بشكل كامل.