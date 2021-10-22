أعلن رئيس مجلس إدارة الجمعية الكويتية للأسر المتعففة م.بدر المبارك عن إتمام سداد دفعات أولية من الرسوم الدراسية المستحقة على الطلاب المحتاجين من أبناء الأسر المحتاجة والمتعففة والمسجلين لدى الجمعية ممن تقدموا بطلبات لمساعدتهم في دفع رسومهم المدرسية وحالت ظروفهم دون تسديد كامل رسومهم الدراسية للعام 2021-2022.



وقال المبارك ان الجمعية ركزت على سداد مصروفات الأيتام وذوي الحاجات الخاصة من أبناء المطلقات والأرامل ومن في حكمهم بشكل خاص وبصفة عاجلة تخفيفا عنهم واهتماما بهم، مبينا أنها ليست المرة الأولى التي تبذل فيها جهودا استثنائية في ملف التعليم وتيسير أمور الطلبة وتيسير أمورهم المتعثرة، موضحا أن عدد من شملهم دعم الرسوم الدراسية أو جزءا منها بلغ أكثر من 100 طالب من مختلف المراحل، حيث مثلت هذه المساهمة بالنسبة لهم مصدرا للسعادة والفرح والسرو.



وأشار إلى أن مشروع التعليم وكفالة الطلبة من المشروعات الأساسية التي تتبناها «الأسر المتعففة» وتوليها اهتماما كبيرا كونها تعنى ببناء الإنسان وتنميته، كما أن المشروع يهم الكثير من الأسر المحتاجة ويمثل هاجسا وحملا ثقيلا إذ تأتي المصاريف الدراسية كواحدة من الهموم الثقيلة على قلوب المحتاجين، كما قامت بدفع الرسوم لهؤلاء الطلبة مباشرة من مدخلات مشروع «دينارك يسوى» الذي خصصت ريعه الشهر الماضي لصالح دفع رسوم الطلبة المتعثرين إلى المدارس بعد استيفاء كامل البيانات المتعلقة بهم، وقد بلغ عدد المدارس التي استفادت من هذه الرسوم 20 مدرسة بشيكات مباشرة باسمها ضمانة لإيصال هذه الرسوم كاستحقاق في رصيد الطلبة.



وذكر أن حجم المنفق من الأموال على مشروع دفع الرسوم للمعسرين بلغ أكثر من 20000 دينار، وحرصت الجمعية على ان يستفيد من هذه المبالغ المنفقة اكبر عدد ممكن من الطلبة تسهيلا لالتحاقهم بمدارسهم، داعيا أصحاب الأيادي البيضاء لمد يد العون لدعم كل برامج الأسر المحتاجة والأيتام والفقراء التي تتبناها الجمعية، لافتا إلى أنها تعمل على تقديم تلك المساعدات بعد استيفاء دراسة حالاتهم ووفق اشتراطات قياسية وشفافة.