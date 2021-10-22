بداح العنزي



أعلنت لجنة دراسة وتحديث المواقع المخصصة للتخييم، عن تحديد 20 موقعا للتخييم إضافة إلى 15 موقعا للعربات المتنقلة لتقديم الخدمات لرواد البر شمال وجنوب البلاد.



وكانت اللجنة قد انتهت من حصر تلك المواقع بعد مراجعتها من الجهات الحكومية تمهيدا لانطلاق موسم التخييم الذي يبدأ 11/15 ويستمر حتى 3/15. من جانب آخر، ستباشر وزارة الشؤون استقبال طلبات الجمعيات المعنية بمناطق البر التي ترغب في توفير الخدمة للجمهور.



من جهة أخرى، كشفت مصادر مطلعة عن عدم إمكانية تطبيق قرار تخفيض رسوم المخيمات نظرا لقرب بداية الموسم حيث إن القرار يحتاج إلى موافقة المجلس البلدي، وسيعرض على جلسة الاثنين المقبل، وفي حال الموافقة يحتاج الأمر إلى ما يقارب شهرا سواء بالموافقة أو الرفض من قبل وزير الدولة لشؤون البلدية.