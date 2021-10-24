عدد الأطباء الكويتيين العاملين في الوزارة بلغ 4054 طبيباً وطبيبة والوافدون 9762 طبيباً بشرياً والإداريون 11078 إدارياً كويتياً و507 غير كويتيين

عبدالكريم العبدالله



كشفت آخر إحصائية للقوى العاملة في وزارة الصحة، حصلت «الأنباء» على نسخة منها عن أن عدد العاملين في الوزارة بلغ 61353 موظفا وموظفة منهم 28279 كويتيون و33074 غير كويتيين، موزعين على: 9762 أطباء بشريين، و2298 طبيب أسنان، و21490 من الهيئة التمريضية، و1667 من الصيادلة و385 من الوظائف الفنية المساعدة، و605 من الوظائف المعاونة و11585 من الإداريين، و2893 من الوظائف الفنية غير الطبية، و10321 من الوظائف الفنية الطبية و347 موظفا في مشروع مكافحة القوارض.

الأطباء البشريون

وجاء في الإحصائية ان عدد الأطباء الكويتيين العاملين في وزارة الصحة بلغ 4054 طبيبا وطبيبة، أما بالنسبة إلى الأطباء غير الكويتيين فقد بلغ عددهم 5702 طبيب وطبيبة، وبلغ إجمالي العدد للفئتين، سواء الكويتيون أو غير الكويتيين 9762 طبيبا وطبيبة، ويحتل الأطباء الوافدون المرتبة الأولى من حيث العدد، ويليهم الكويتيون.

أطباء الأسنان

وأوضحت الإحصائية ان عدد أطباء الأسنان الكويتيين بلغ 1718، بينما يبلغ عدد أطباء الأسنان غير الكويتيين 580 طبيبا وطبيبة، والإجمالي للفئتين هو 2298 طبيبا وطبيبة، ويحتل أطباء الأسنان الكويتيون المرتبة الأولى من حيث العدد.

الصيادلة

وتضمنت الإحصائية أيضا عدد الصيادلة في وزارة الصحة، حيث بلغ عدد الكويتيين منهم 841 صيدليا، فيما يبلغ عدد الصيادلة غير الكويتيين 776 صيدليا، ويحتل عدد الصيادلة الكويتيون المرتبة الأولى من حيث العدد.

الهيئة التمريضية

وذكرت الإحصائية أن عدد أفراد الهيئة التمريضية الكويتيين بلغ 1077 ممرضا وممرضة، فيما يبلغ عدد غير الكويتيين 20413 مرضا وممرضة، وإجمالي الفئتين من الكويتيين وغير الكويتيين 21490 ممرضا وممرضة، حيث تحتل الوافدون المرتبة الأولى من حيث العدد.



وبينت الإحصائية أن عدد العاملين في الوظائف الفنية «الطبية» من الكويتيين بلغ 6272، فيما بلغ عدد العاملين من غير الكويتيين 4049 عاملا وإجمالي الفئتين 10321 موظفا وموظفة، واحتل العاملون الكويتيون في الوظائف الفنية الطبية المرتبة الأولى من حيث العدد.



كما بلغ عدد العاملين الكويتيين في الوظائف الفنية «غير الطبية» 2674 عاملا، بينما بلغ عدد العاملين من غير الكويتيين 219 عاملا، والإجمالي 2893 عاملا، واحتل الكويتيون المرتبة الأولى من حيث العدد.



وأظهرت الإحصائية أن عدد الإداريين العاملين في وزارة الصحة من الكويتيين بلغ 11078 موظفا، وغير الكويتيين 507 موظفين، واحتل عدد العاملين الإداريين الكويتيين منهم المرتبة الأولى من حيث العدد.



وعن الوظائف المعاونة في وزارة الصحة، ذكرت الإحصائية أن عدد العاملين في هذا المجال من الكويتيين بلغ 510 موظفين وموظفات، وبلغ غير الكويتيين في هذا المجال 95 موظفا وموظفة، واحتل الكويتيون المرتبة الأولى بعدد 231 موظفا وموظفة.



الفنية المساعدة



وحول الوظائف الفنية المساعدة في وزارة الصحة، بينت الإحصائية أن عدد العاملين من الكويتيين بلغ 5 موظفين، فيما بلغ عدد العاملين غير الكويتيين 380 موظفا وموظفة، واحتل المرتبة الأولى في هذا التخصص العاملون من الوافدين.



مكافحة القوارض



وبلغ عدد العاملين في مشروع مكافحة القوارض من الكويتيين 354 عاملا، والوافدون 2 بإجمالي 347 موظفا.



التعيينات والاستقالات وأعلى الجنسيات بالأرقام

٭ التعيينات: كشفت الإحصائية عن تعيين 183 طبيبا بشريا كويتيا جديدا مقابل 197 طبيبا بشريا وافدا، فضلا عن تعيين 77 طبيب أسنان كويتي جديدا مقابل 16 طبيب أسنان وافدا، و43 صيدليا كويتيا مقابل عدم وجود أي تعيينات بين غير الكويتيين، هذا بالإضافة الى تعيين 33 ممرضا كويتيا جديدا مقابل 605 وافدين، و1300 إداري كويتي مقابل 20 إداريا وافدا.



٭ الاستقالات: ذكرت الإحصائية أن عدد الاستقالات بين أطباء البشري الكويتيين بلغ 36 استقالة مقابل 177 للوافدين، و22 استقالة بين أطباء الأسنان الكويتيين مقابل 8 استقالات من الوافدين و40 استقالة بين الصيادلة الكويتيين و12 بين الوافدين، فضلا عن 33 استقالة بين الممرضين الكويتيين مقابل عدم وجود استقالات بين الممرضين الوافدين، و120 استقالة بين الإداريين الكويتيين، مقابل ولا استقالة بين الإداريين الوافدين.



٭ الجنسيات: احتل الموظفون الكويتيون أعلى مرتبة بين الموظفين في وزارة الصحة بعدد 28279 موظفا وموظفة ويليهم الهنود بـ 16927 ثم المصريون بـ 8547 موظفا والفلبينيون بـ 2056 موظفا.