أكدت مستشارة التغذية بشركة عسل معجزة الشفاء واستشارية العلاج الغذائي د.هدى أحمد أهمية العسل لتحسين النشاط الذهني والذاكرة، حيث يحتوي على المواد المضادة للأكسدة التي قد تساعد على منع تلف وفقدان خلايا الدماغ فضلا عن كونه مفيدا للمخ والأعصاب بجانب تقوية الذاكرة ومعالجة فقر الدم.



وأشارت إلى دراسة أجريت عام 2011 نشرت في إحدى المجلات العلمية أظهرت أن استخدام ملعقة يوميا من العسل كفيل بتعزيز الذاكرة للنساء بعد سن اليأس، والتي يمكن أن توفر علاجا بديلا لتراجع الذاكرة المرتبطة بالهرمونات. وأضافت د. هدى أن العسل يمكن أن يسبب ارتفاع الأنسولين ويعزز إفراز هرمون السيروتونين المعروف بالناقل العصبي الذي يحسن المزاج والسعادة، لافتة إلى ما أوصت به منظمة الصحة العالمية (WHO) والأكاديمية الأميركية لطب الأطفال بتناول عسل النحل لتجديد الخلايا



وقالت: يحتوى العسل أيضا على العديد من الأحماض الأمينية، بما في ذلك التربتوفان الذي يتم تحويله إلى مادة السيروتونين، مشيرة إلى أن الجسم يحول السيروتونين إلى الميلاتونين، وهو المركب الكيميائي الذي ينظم الطول ونوعية النوم، لافتة إلى أن هذا الهرمون هو المسؤول عن تنظيم دورات النوم واليقظة.



ونصحت بخلط ملعقة من حبة البركة مع العسل، ويتم تناولها يوميا لعدة أسابيع لتقوية الذاكرة وحماية الخلايا العصبية.