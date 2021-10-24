حنان عبدالمعبود

أعلنت رئيسة الرابطة الكويتية لهشاشة العظام د.نادية العلي، عن إصدار تحديث لبروتوكول تشخيص وعلاج مرض الهشاشة، لافتة إلى انه سيتم نشره في نهاية شهر ديسمبر 2021، وذلك لإضافة المستجدات الحديثة في البروتوكول التشخيصي والعلاجي، كما كشفت في تصريح خاص لـ «الأنباء» عن إضافة دواء جديد لعلاج الهشاشة، مبينة انه سيدخل ضمن البروتوكول الجديد.



وأوضحت ان الرابطة الكويتية لهشاشة العظام نظمت معرضا توعويا في الأفنيوز استمر 3 أيام بهدف رفع مستوى التوعية لأفراد المجتمع لتعريفهم بهذا المرض الصامت الذي يضعف العظام ويؤدي الى كسور قد تكون نتيجتها الإعاقة الدائمة أو الوفاة.



وأوضحت ان المعرض يشمل لوحات توعوية ومنشورات توضح عوامل الخطورة التي قد تزيد من احتمالية حدوث الكسور وطرق الوقاية من المرض بالغذاء المتوازن الغني بالكالسيوم والبروتين وفيتامين د، والتمارين الرياضية التي تقوي العظام وتبعد خطر السقوط.