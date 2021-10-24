حنان عبدالمعبود



نظمت الحملة الوطنية لمكافحة السرطان «كان» بالتعاون مع نادي الفتاة الرياضي الكويتي مساء الجمعة المهرجان الرياضي الخليجي الأول بالتعاون مع الاتحاد الخليجي لمكافحة السرطان، حيث تضمن مشاركة متعافيات من دول الخليج وشهد اقامة مباراة في كرة السلة بنادي الفتاة الرياضي.



وثمنت عضو مجلس إدارة حملة كان ورئيسة مبادرة التوعية بسرطان الثدي د.حصة الشاهين التعاون المثمر بين الاتحاد الخليجي لمكافحة السرطان وحملة «كان» ونادي الفتاة الرياضي، موضحة أن الرياضة لها أهمية كبرى في تحسين نوعية الحياة وأن الكثير من الدراسات تشير إلى أن النشاط البدني من أفضل السبل للحفاظ على الوزن لا سيما بين النساء اللواتي انقطع عنهن الطمث واللواتي تشكل السمنة لديهن عامل مخاطرة لسرطان الثدي.



من جانبها، أكدت أخصائية الأورام بمركز الكويت لمكافحة السرطان وعضو اللجنة التنفيذية في حملة «كان» د.مريم العتيبي على أهمية الرياضة وعلاقتها برفع مناعة الجسم والتقليل من عوامل المخاطرة والتي من أهمها السمنة التي تنافس التدخين والتي ترتبط ارتباطا وثيقا بالإصابة بالعديد من الأمراض ومنها السرطانية لذلك من الأهمية بمكان المحافظة على الصحة بممارسة الرياضة.



وبينت د.العتيبي أن هناك 602 حالة إصابة بسرطان الثدي كل عام في الكويت بنسبة تصل الى 23%، وأن معدل أعمار الإصابة أقل بعشر سنوات من المعدل العالمي، حيث 11% منهن ضمن الفئة العمرية الأقل من 40 عاما، ما يزيد من أهمية الكشف المبكر لسرطان الثدي، مشيرة الى أن الكويت الاولى خليجيا في الإصابة ومن المهم أن تتعلم كل سيدة كيفية الفحص الذاتي لأنها لن تستطيع اكتشاف أي تغييرات على جسمها والتوجه بعدها للطبيب المختص للفحص، منوهة إلى أن التوعية تسهم في تقليل نسب الإصابة إلى ما يقارب 40%.