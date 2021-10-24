آلاء خليفة



أكد اختصاصي الأمراض الفيروسيـة الإكلينيكيــة د.محمد أبل أن انتشار فيروس «سارس كوف2» المسبب لجائحة كوفيد-19 كان فرصة لتسليط الضوء على باقي الفيروسات التي تستهدف وتصيب الجهاز التنفسي.



وقال أبل في تصريح خاص لـ «الأنباء» انه مع قرب موسم الشتاء من الضروري معرفة أهم الفيروسات والفروقات بينها، موضحا أن الفيروسات التي تصيب الجهاز التنفسي العلوي أو السفلي متعددة ويصل عددها الى اكثر من 30 فيروسا بمختلف العوائل والفصائل ويكثر انتشارها في موسم الشتاء او ما يعرف بموسم نزلات البرد، حيث إن اغلب الامراض الفيروسية التنفسية الشتوية في مختلف الأعمار تكون على شكل نزلات برد.



وذكر أبل ان نزلات البرد الشائعة هي عدوى فيروسية تصيب الانف والحلق عادة «عدوى الجهاز التنفسي العلوي» والتي عادة ما تكون غير مضرة، موضحا ان الأطفال الذين تقل أعمارهم عن ستة أعوام معرضون بشدة للإصابة بنزلات البرد كذلك يمكن للبالغين الاصحاء ان يصابوا بنزلتين او ثلاث نزلات سنويا.



وحول الأعراض، قال أبل إن اعراض نزلات البرد بالمجمل مشابهة لدى جميع فيروسات الجهاز التنفسي وعادة ما تظهر بعد يوم الى ثلاثة ايام من التعرض لفيروس الجهاز التنفسي «وهي ما تسمى بفترة الحضانة» وقد تشمل الاعراض التي قد تختلف من شخص لآخر انسداد او احتقان الانف – سيلان الانف «نشلة» وقد يصبح الافراز من الانف اكثر سمكا ويكون لونه اصفر او اخضر عند الاصابة بنزلات البرد الشائعة.



اضافة الى التهاب او احتقان الحلق او البلعوم والسعال او الكحة الناشفة وأوجاع خفيفة بالجسم وصداع خفيف بالرأس او مقدمة الوجه والعطاس وحمى خفيفة وشعور عام بضعف الصحة «التوعك».



وذكر أبل ان على البالغين طلب الرعاية الطبية اذا اصيبوا باحد الاعراض التالية:



- حمى بدرجة حرارة اعلى من 38.5 درجة مئوية.



- حمى مستمرة لمدة خمسة ايام او اكثر او عودتها بعد فترة خالية من الحمى.



- ضيق النفس – آلام الصدر مع عملية التنفس.



- كحة شديدة مع افرازات مخاطية خضراء او صفراء.



- صفير الصدر «أزيز».



- التهاب الحلق الشديد او صداع شديد او ألم في الجيوب الأنفية (التهاب الجيوب الأنفية البكتيري).



وأفاد أبل بأن الاعراض السابقة قد تعني حدوث التهاب الصدر الفيروسي الاولي او البكتيري الثانوي (ذات الرئة او pneumonia).



متابعا: أما بالنسبة للاطفال فعادة لن يحتاج الطفل الى زيارة الطبيب بسبب نزلة البرد لانها عادة تكون خفيفة ولكن يجب طلب العناية الطبية فورا اذا كان الطفل مصابا بحمى تصل حرارتها الى 38 درجة مئوية لدى حديثي الولادة لفترة طويلة وارتفاع الحمى او الحمى التي تستمر لاكثر من يومين في أي عمر للطفل.



والاعراض الشديدة مثل الصداع او السعال وصفير الصدر «أزيز» وألم الاذن والعصبية الشديدة والنعاس غير المعتاد وفقدان الشهية وفقدان النشاط المعتاد والاعراض التي تسوء او في حالة الفشل في تحسنها.



وتحدث أبل عن الفيروسات المسببة لنزلات البرد وهي الانفلونزا بانواعها – بارا انفلونزا – الفيروس التنفسي المخلوي – الفيروسات الأنفية – الفيروسات المعوية – الفيروسات العدوانية – الفيروس الرئوي البشري المتبدل - فيروس بوكا البشري ح فيروسات كورونا:



الموسمية: OC43، NL63،229E، HKU1 سارس كوف – SARS – COV2 2



ميرس كوف MERS – COV



وفيما يخص التشخيص، قال أبل انه يتم عن طريق اخذ التاريخ المرضي بعناية والفحص السريري وعمل مسحة الانف/ الفم البلعومية لعمل فحص البلمرة لفيروسات الجهاز التنفسي PCR بالاضافة الى اشعة الصدر «ان دعت الحاجة» وفحوصات الدم المختلفة «ان دعت الحاجة».



انتقال الفيروس



وحول طرق انتقــال الفيروس قال ابل: يدخل فيروس البرد الى جسم الإنسان عبر الفم او العينين او الانف ويمكن ان ينتشر الفيروس من خلال قطرات او رذاذ في الهواء عندما يصاب شخص مريض بالسعال او العطس او عن طريق المحادثات، وينتشر ايضا عن طريق التعامل المباشر مع شخص مصاب بنزلة برد او بمشاركة الاشياء الملوثة مثل الاواني او المناشف او الألعاب او الهواتف او اذا لمس الشخص عيناه او انفه او فمه بعد هذا التلامس او التعرض فمن المحتمل ان يصاب بنزلة برد.



وفيما يخص عوامل الخطر، قال ابل ان هناك بعض العوامل يمكن ان تزيد من فرص الاصابة بنزلة البرد ومنها:



- العمر، حيث يتعرض الاطفال الذين تقل اعمارهم عن 6 سنوات للاصابة بنزلات البرد خاصة اذا كانوا يقضون وقتا في مرافق رعاية الاطفال.



- ضعف الجهاز المناعي.



- الامراض المزمنة، خصوصا امراض الجهاز التنفسي المزمنة.



- التدخين، من الارجح ان يصاب الشخص بنزلة برد وان يصاب بنزلات برد اكثر شدة اذا كان مدخنا.



- التعرض، اذا كان الشخص يختلط بالعديد من الأشخاص كما هو الحال في المدرسة او على متن طائرة فمن المحتمل ان يتعرض لفيروسات تسبب نزلات البرد.



طرق الوقاية والعلاج



وسلط أبل الضوء على طرق الوقاية من الفيروسات موضحا ان اللقاحات الوقائية متوافرة فقط ضد فيروسات الانفلونزا وفيروسات سارس كوف -2 ومن الممكن اتخاذ الاحتياطات الوقائية الشائعة لتعمل على ابطاء انتشار فيروسات البرد مثل:غسل اليدين جيدا بالماء والصابون، واذا لم يتوافر الماء والصابون يمكن استخدام مطهر كحولي لليدين وتطهير الأشياء والأسطح الخاصة بشكل دوري واستخدام المناديل الورقية او اتيكيت العطاس والكحة «تغطية الانف والفم بالكوع من الداخل» ثم التخلص من المناديل الورقية المستخدمة في الحال ثم غسل اليدين بعناية.



وتجنب التواصل القريب مع اي شخص مصاب بنزلات بالبرد اضافة الى تناول الطعام جيدا وممارسة التمارين الرياضية والنوم على نحو كاف والسيطرة على الضغوط النفسية والجسدية للوقاية من نزلات البرد.



وحول طرق العلاج، قال أبل: من دون الحاجة لأي علاج، يتعافى معظم الأشخاص من نزلات البرد الشائعة خلال 3 الى 5 ايام وقد تطول فترة المرض الى 10 ايام اذا كان الشخص مدخنا وقد تستمر الأعراض فترة اطول.



وللعلاج يمكن استخدام العلاجات المنزلية المتوافرة والمعروفــة كمخفضــات الحرارة ومضادات الحساسية ومسكنات الألم ومضادات الالتهاب والمضادات الحيوية «فقط في حال الالتهاب البكتيري» وغيرها، موضحا أن الفيروسات الوحيدة التي لها علاجات مضادة للفيروسات مثل تاميفلو Tamiflu) هي فيروسات الأنفلونزا.