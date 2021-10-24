محمد راتب

أكد رئيس مجلس إدارة جمعية صباح السالم التعاونية أحمد محمد العتيبي لـ «الأنباء» أن الملتقى التوعوي الصحي الذي نظمته الجمعية يهدف الى التوعية بضرورة التغذية الصحية ومكافحة آثار التدخين بطرق حضارية عبر استبدال علبة السجائر بعطور قيمة، مشيرا إلى أن أنشطة الملتقى تمت في حديقة صباح السالم ق 8 من الساعة الرابعة عصرا على مدار 3 أيام ابتداء من الخميس الماضي.



وبين العتيبي خلال انطلاقة أنشطة اليوم الأول بحضور رئيس لجنة المشتريات مجبل الشتلي وعضو مجلس إدارة مركز الجارالله الألماني التخصصي مراد يوسف أن الملتقى يتضمن محاضرات طبية توعوية وفحوصات ومسحات «بي سي آر» للاطمئنان دون شهادة والنتيجة خلال 15 دقيقة لعدد محدود مجانا، إلى جانب مسحات معتمدة للسفر بسعر مخفض من قبل مركز الجارالله الألماني التخصصي، إضافة إلى مشاركة توعوية بحضور كبرى شركات التغذية الصحية، وذلك استكمالا لدور أعضاء مجلس الإدارة في تفعيل الدور الاجتماعي للجمعية. هذا، واشتمل اليوم الأول من الملتقى على محاضرة قدمتها حملة كان للتوعية بمرض السرطان حول الربو الشعبي وحساسية الصدر وأسبابها وعلاجها تحدث خلالها د.خالد حجازي عن الربو وأنواعه وتشخيصه، ومضاعفاته، وسبل علاج النوبات الحادة والأزمات من الطب التقليدي والطب البديل، إلى جانب تقديمه تحذيرات للمرضى وذويهم من بعض الأدوية. كما تناول حجازي مستقبل مريض الربو وممارسة حياته بشكل طبيعي، وتحدث عن بعض الحالات التي يمكن أن تتحسن وبخاخات الربو، والإرشادات العامة للوقاية والتحكم، وذكر منها الرياضة والابتعاد عن مثيرات الحساسية والدخان والذهاب للطوارئ في حال حدوث أعراض معينة، وتمت مناقشة ذلك مع الحضور وتقديم هدايا للمشاركين.



وفي اليوم الثاني كانت هناك دورة إسعافات أولية حاضر فيها أيمن الأشقر مع منح شهادة للمشاركين، إضافة إلى محاضرة حول السكري ومضاعفاته قدمها د.منذر عبدالقادر تم خلالها طرح العديد من الأسئلة وتقديم جوائز للحضور، في حين تضمن اليوم الأخير محاضرة من الرائد حامد المرشاد من الإدارة العامة للإطفاء حول مبادئ علوم الإطفاء وتلقى أسئلة من المشاركين وجرى توزيع جوائز على الحضور.



وخلال الأيام الثلاثة للملتقى قام مركز الجارالله الألماني التخصصي بتوفير عيادات طبية متخصصة للكشف والاطمئنان مع عروض خاصة وحصرية، كما قامت شركة ماي للتجارة العامة بتقديم خدمات مجانية كقياس السكر في الدم وقياس الضغط ونسبة الأوكسجين، إضافة إلى بيع أجهزة طبية بأسعار مخفضة.