تخصيص موقع لعمل مدينة الشباب وتسليم الأعمال الخاصة بمركزين متكاملين في الضاحيتين N8 وN11 في أبريل المقبل

مناقصة تحت الدراسة لمقسم هاتف ومبنى بريد في المنطقة الاستثمارية وأخرى قيد الدراسة أيضاً لعمل مركز الضاحيتين N9 وN10

عادل الشنان

زف مدير إدارة مشاريع المنطقة الثانية في المؤسسة العامة للرعاية السكنية حسين الكندري البشرى لأهالي مدينة المطلاع السكنية عن جاهزية المؤسسة للأعمال الخاصة بالكهرباء، مؤكدا أنها ستكون جاهزة تماما في فبراير 2023 كحد أقصى.

وقال خلال لقاء مع «الأنباء»، إن هناك مناقصات خدمية تحت الدراسة من المتوقع طرحها خلال الشهور المقبلة ستخدم أهالي المدينة بالإضافة إلى العمل على إنجاز مباني الحكومة مول التي ستحوي كل الجهات الحكومية الأخرى.

وكشف عن منطقة للمشروع مخصصة كموقع لمدينة للشباب من المتوقع البدء بإجراءات طرح مناقصة لها بعد انتهاء أعمال عقد الضاحيتين N1 وN4، كما تحدث عن المنطقة الاستثمارية، مؤكدا ان قيمة العقد الخاص بها تبلغ 26 مليون دينار تقريبا، ومن المتوقع ان يباشر المتعهد بالعقد أعماله خلال فترة ما بين شهر ونصف الشهر وشهرين تقريبا. وفيما يلي التفاصيل:





الضاحية N4 في مشروع مدينة المطلاع طال انتظارها، فهل من جديد بخصوصها؟ وأين وصلت نسب إنجاز أعمالها؟



٭ من المتوقع ان يتم تشكيل لجنة التسلم الابتدائي لأعمال الضاحية N4 في مشروع مدينة المطلاع السكني نهاية نوفمبر المقبل. أما بالنسبة للتأخير في عقد إنشاء وإنجاز وصيانة أعمال الطرق وشبكات البنى التحتية لعدد 499 قسيمة ومحطات الكهرباء الفرعية للضاحيتين N4 وN1 فقد تم إنذار المتعهد بسحب الأعمال بكتاب صادر من مدير عام المؤسسة بتاريخ 11 يناير 2020. أما بخصوص نسب إنجاز الأعمال إلى نهاية شهر سبتمبر الماضي فقد بلغت 77.67‎‎%، علما أن لجنة التسلم المبدئي قامت بمعاينة أعمال الضاحية N1 بتاريخ 7 سبتمبر الماضي والمتبقي من أعمال بالضاحية N4.



هل هناك أعمال بشأن المنطقة الاستثمارية في مشروع المطلاع؟



٭ نعم هناك عقد لتسوية المنطقة الاستثمارية وتجهيزها للجهات الأخرى المعنية لعمل على سبيل المثال لا الحصر (مناطق صناعية، مناطق خدمية، جامعات، مبان للهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب، مستشفيات، معارض، صناعات خفيفة).



ومتى متوقع أن تبدأ أعمال هذا العقد؟ وكم تبلغ قيمته؟



٭ تبلغ قيمة العقد 26 مليون دينار تقريبا، ومن المتوقع أن يباشر المتعهد بالعقد أعماله خلال الفترة بين شهر ونصف الشهر وشهرين تقريبا.



تم تخصيص موقع لمدينة شباب في مشروع المطلاع، فهل من جديد بشأنها؟



٭ نعم بالفعل هناك منطقة مخصصة كموقع لمدينة للشباب، ومن المتوقع بعد انتهاء أعمال عقد الضاحيتين N1 وN4 أن يتم البدء بإجراءات طرح مناقصة لهذه المنطقة وإنجاز أعمال التسوية الخاصة بها.



..وما المناقصات التي تحت الدراسة حاليا لمشروع مدينة المطلاع؟



٭ هناك مناقصة جديدة تحت الدراسة لمقسم هاتف رئيسي ومبنى بريد رئيسي، أي تعتبر مبنى (حكومة مول) في المنطقة الاستثمارية، وسيضم المبنى عددا من الجهات الحكومية لإنجاز أعمال المواطنين في مدينتهم، وهناك مناقصة قيد الدراسة أيضا لعمل مركز الضاحيتين N9 وN10 وهناك أخرى أيضا لإنشاء 3 فروع للغاز، ومن المتوقع ان تطرح كل هذه المناقصات خلال الأشهر المقبلة.



هل هناك مراكز ضاحية سيتم تسلمها مبدئيا قريبا في مدينة المطلاع؟



٭ نعم هناك مركزان في الضاحيتين N8 وN11 وهما مركزان متكاملان سيتم تسليم الأعمال الخاصة بهم مبدئيا في أبريل المقبل، وبطبيعة الحال سيكون بهما مسجد وسوق مركزي ومبنى بلدية ومركز تنمية مجتمع ووحدة اجتماعية ومركز إسعاف ومخفر شرطة ومركز صحي وفرع غاز وكل الخدمات المتعارف عليها في مراكز الضاحية التي تنشئها المؤسسة العامة للرعاية السكنية في مشاريعها.



حدثنا عن عقود المباني الخدمية الجديدة في مدينة المطلاع؟



٭ هناك 4 عقود للمباني العامة في الضواحي N6 وN7 وN8 وN9، وأيضا هناك عقد لكل من الضاحيتين N10 وN11، وجميع العقود سالفة الذكر تضم مختلف الاحتياجات الخدمية لأهالي مدينة المطلاع.



يتساءل أهالي مدينة المطلاع عن عقود الكهرباء التي تنجزها المؤسسة، أين وصلتم بشأنها؟



٭ يشهد مشروع مدينة المطلاع آلية جديدة نفذتها المؤسسة العامة للرعاية السكنية للمرة الأولى في مشاريعها السكنية، وهي أن يتم في جميع الضواحي عمل مجموعة لمحطات كهرباء صغيرة جهد 11 ك.ف، حيث يتم توريد معدات وجولات ويتم إنجازه مع البنى التحتية خلافا للمعمول به في السابق، حيث يتم إسناد هذا الأمر إلى وزارة الكهرباء والماء، وبالطبع هذا الأمر أنجز مشوارا طويلا من خطوات إيصال التيار الكهربائي ووفر الوقت على المواطنين، ومن المتوقع أن يتم الانتهاء من هذا المشروع في فبراير 2023، أما كابلات محطات 400 ك.ف فيتم تنفيذها حاليا وأيضا الكابلات بين المحطات 400 ك.ف، والمحطات 132 ك.ف يتم العمل على إنجازها حاليا.



هل هناك محطات كهرباء تم تسليمها فعليا لوزارة الكهرباء والماء؟



٭ نعم تم تسليم 4 محطات جهد 400 ك.ف إلى وزارة الكهرباء والماء، والمؤسسة حاليا بانتظار تسلم شهادة قبول الأعمال من قبلهم، وايضا محطات الكهرباء جهد 132 ك.ف تم تنفيذ أغلبها وتم تسلم شهادة قبول الأعمال فعليا من قبل وزارة الكهرباء والماء بشأنها، وبالتفصيل مشروع تصميم وتنفيذ وتركيب وصيانة محطة محولات رئيسية (1z) جهد (400/ 2 11/13 ك.ف) بالعقد رقم 1346 تم إنجازه فعليا بنسبة 97.50‎‎% والعقد رقم 1361 الخاص بتنفيذ وتركيب وصيانة 9 محطات تحويل رئيسية جهد (2 11/13 ك.ف) للضواحي (N8، N9&N11) والعقد رقم 1362 لتنفيذ وتركيب وصيانة 9 محطات تحويل رئيسية جهد (2 11/13 ك.ف) للضواحي (N6، N7&N10) تم إنجازها بنسبة 99.60‎‎%، أما العقود التي تحمل أرقام (1380، 1381، 1382، 1347، 1348، 1349) والخاصة بتوريد وتمديد وصيانة الكيبلات الأرضية جهد (400 ك.ف) الخاصة بتغذية محطتي التحويل الرئيسيتين (3z، 1z، 2z، 4z) وتصميم وتنفيذ وتركيب محطة محولات رئيسية فقد تم إنجازها بنسبة 100‎‎% فعليا، أما العقد رقم 1383 لتنفيذ وتركيب وصيانة عدد 6 محطات تحويل رئيسية جهد 132ك. ف للضواحي N5 وN12 فتبلغ نسبة إنجازه الفعلية 89.36‎‎%، وهناك أيضا عقود أخرى في بدايتها حاليا وتخص أيضا الكهرباء.



هل معنى ذلك ان المؤسسة جاهزة بشأن أعمال الكهرباء في مدينة المطلاع؟



٭ نعم جاهزة تماما وأبشر أهالي مدينة المطلاع السكنية ان أعمال الكهرباء تنفذ حاليا، وخلال عامين تقريبا أو حتى نهاية فبراير 2023 تكون كل العقود المعنية بالكهرباء قد أنجزت أعمالها وتم تسليمها لوزارة الكهرباء والماء فعليا.



ختاما، حدثنا عن مكونات مشروع المطلاع الإسكاني؟



٭ يضم مشروع المطلاع الإسكاني 12 ضاحية سكنية تضم 28 ألف و288 قسيمة سكنية مساحة الواحدة منها 400م2 و2 مركز حي و6 مناطق وزارت و10 مناطق تجارية استثمارية و3 مناطق للجامعات ومنطقتين للمعارض ومنطقتين للصناعات الخفيفة ومنطقة صحية ومركزا ماليا إداريا ومدينة شباب وناديين رياضيين وحدائق ومناطق ترفيهية ومناطق مفتوحة وحزاما أخضر و48 رياض أطفال و48 مدرسة ابتدائية و36 مدرسة متوسطة و24 مدرسة ثانوية و12 مركز إسعاف و12 مركزا صحيا تخصصيا و167 مسجدا محليا و12 مسجدا جامعا و12 بيت زكاة و12 مجمعا حكوميا و12 مخفرا وخدمة مواطن و12 نادي أطفال و12 مركز شباب وفتيات و24 صالة أفراح و99 حديقة عامة ورئيسية و12 مركز ضاحية و48 موقع للمحلات و36 موقع للبنوك و24 موقع لمحطات البنزين.





