أحمد مغربي



يبدأ مطار الكويت الدولي اعتبارا من اليوم الأحد التشغيل الكامل للرحلات من دون «كوتا التشغيل» تنفيذا لقرار مجلس الوزراء بشأن عودة الحياة إلى طبيعتها. وقال نائب المدير العام لشؤون المطار الوكيل المساعد م.صالح الفداغي في تصريح خاص لـ «الأنباء»، ان الإدارة العامة للطيران المدني مستعدة لبدء تشغيل المطار بالكامل، حيث تم عقد اجتماعين الخميس والجمعة مع مقدمي الخدمات والمشغلين في مباني المطار، وتم تكليفهم بزيادة أعداد العاملين في المناولة والخدمات والتنظيف لتتماشى مع زيادة حركة الركاب.



وذكر م.الفداغي أن حركة تشغيل المطار خلال الأسبوع الجاري ستكون كما هي دون تغيير، وذلك انتظارا لتسلم جداول التشغيل الشهرية من شركات الطيران العاملة في المطار اعتبارا من نوفمبر المقبل، حيث من المقرر زيادة أعداد الرحلات ووجهات جديدة، مشيرا إلى ان هناك طلبا على عدد من الوجهات إلى السعودية ودبي لحضور الفعاليات الخاصة بموسمي الرياض وإكسبو دبي.



وأشار م.الفداغي الى أن «الطيران المدني» قامت بتشكيل فريق الإسناد والطوارئ للعمليات للمساعدة في عمليات التوعية والكشف عن إجراءات السفر وتطبيق الإجراءات الصحية والاحترازية في مباني المطار.



من جهة ثانية، قالت مصادر مسؤولة لـ «الأنباء»، إن تشغيل الرحلات بالكامل سيكون اعتبارا من الجدول الشتوي للرحلات والمقرر ان يبدأ في 1 نوفمبر المقبل ويستمر حتى نهاية شهر مارس المقبل. وذكرت المصادر ان «الطيران المدني» وضعت خطة متكاملة لتشغيل المطار اعتبارا من الشهر المقبل، وذلك للحيلولة دون حدوث ازدحام في الجوازات أو مناطق وزن وتسلم الأمتعة أو في صالات الانتظار، حيث سيتم العمل على الفتح التدريجي لمطار الكويت الدولي، وان تكون هناك 15 دقيقة بين كل طائرة وأخرى لإتاحة الوقت الكافي للتدقيق على فحص كورونا ومراجعة تلقي التطعيم على تطبيق «مناعة» أو «هويتي».