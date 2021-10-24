محمد راتب



أعلن المدير المعين في جمعية الصليبخات والدوحة وشمال غرب الصليبخات التعاونية خالد العبدالله تلافي جميع الملاحظات المدونة في تقرير اللجنة المشكلة لمراجعة أعمال وحسابات الجمعية خلال فترة عمل المجلس السابق، معلنا خلو الجمعية من أي مخالفات إدارية ومالية، وتطبيق القرارات الوزارية الصادرة من وزارة الشؤون وإزالة الأكشاك غير المرخصة في الأسواق.



وأشار العبدالله إلى أن استراتيجية الجمعية ارتكزت على 3 محاور هي: تحسين وتعزيز المركز المالي ورفع الكفاءة الإدارية وتطوير الخدمات، حيث إن أبرز ما تم إنجازه على الصعيد المالي من يناير حتى 30 سبتمبر الماضي تحقيق مبيعات بلغت 14.097.687 مليون دينار، بزيادة 1.132.779 على العام السابق، موضحا أن الإيرادات بلغت 818.578 ألفا بنسبة زيادة 28%، فيما بلغ الخصم المكتسب 91.046 ألف دينار بنسبة زيادة 142%، لافتا إلى أنه تم توفير 55 ألفا من بند المصاريف العمومية، وبلغت نسبة الرواتب للمبيعات 9% بعدما كانت 10.5%.



وأضاف: تم تنظيم 11 مهرجانا تسويقيا، شملت أصنافا غذائية واستهلاكية، إلى جانب القرطاسية ولوازم البر والعائلة، بما يلبي احتياجات الأهالي، مع استمرارية تنظيم عروض الخضار والفاكهة أسبوعيا، موضحا انه تم توفير أكثر من 10 آلاف صنف جديد من مواد غذائية واستهلاكية منذ بداية 2021. وفيما يتعلق بفترة الصيف، قال العبدالله: قمنا بإطلاق الباقة الصيفية تحت شعار «صيفكم بارد.. ويانا»، شملت عروضا خاصة على الشاليهات وتنظيم مسابقة حفظ القرآن الكريم، وخصومات على المعاهد الصحية والترفيهية، وتم طرح نشاط المطحنة في مجمع فروع الصليبخات قطعة 5، ومعالجة مشكلات المصاعد والسلالم الكهربائية في الأسواق المركزية، مثنيا على تعاون مسؤولي وزارة الشؤون وعلى رأسهم الوزير ووكيل الوزارة ومسؤولو قطاع التعاون في تسهيل جميع الإجراءات التي من شأنها تطوير العمل في جمعية الصليبخات والدوحة التعاونية.



وتابع: نسير بخطوات ثابتة لتحقيق نتائج مالية مميزة، ونتوقع أرباحا مفاجئة للمساهمين في نهاية السنة المالية 2021، مبشرا بإطلاق أنشطة ترفيهية وتعليمية وتربوية وصحية ومهرجانات وعروض تسويقية كبرى في العام 2022.