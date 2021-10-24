أسامة دياب



أقامت السفارة الهندية لدى الكويت بالتعاون مع منتدى الأطباء الهنود «IDF» في الكويت وشبكة المرأة الهندية «IWN»، بتنظيم احتفالية بعنوان «الهند: وجهة الرعاية الصحية العالمية»، وذلك في مقر السفارة الخميس الماضي.



وتضمن الحدث الاحتفال بالإنجاز التاريخي المتمثل في تجاوز العدد الاجمالي لجرعات اللقاح ضد «كوفيد - 19» المعطاة في الهند مليار جرعة، وافتتاح حملة التوعية بسرطان الثدي لمدة أسبوع مع مناقشة مائدة مستديرة ومعسكر الفحص الطبي المرتبط بها.



وفي كلمة الافتتاح بهذه المناسبة، أكد السفير الهندي لدى البلاد سيبي جورج براعة الهند في مجال الرعاية الصحية التي لا يعلى عليها، ورحلتها لتوسيع نطاق جرعات اللقاح ضد «كوفيد-19» بمليار جرعة، ومشاركة مقتطفات ذات صلة من تجارب الهند في هذه المعركة العالمية، فضلا عن مساهمات الهند الرائدة في التعافي العالمي من خلال توفير الأدوية واللقاحات للعديد من البلدان حول العالم، كما تم عرض رسالة صوتية بالفيديو من وزير الشؤون الخارجية الهندي د.إس. جايشانكار خلال البرنامج.



كما تحدث رئيس منتدى الأطباء الهنود د.أمير أحمد، في الحدث الذي وضع حلقة النقاش حول التوعية بسرطان الثدي في السياق الأكبر لمتابعة الاخوة الطبية الهندية في الكويت لضمان صحة ورفاهية الجميع بمن في ذلك المواطنون الهنود في الكويت.



كما تم عقد مائدة نقاش مستديرة حول التوعية بسرطان الثدي، بما يتوافق مع حقيقة أن شهر أكتوبر شهر التوعية بسرطان الثدي، كجزء من الفعالية، بمشاركة أعضاء اللجنة التالية أسماؤهن: استشارية أمراض النساء في مستشفى الفروانية د.مادو جوبتا (رئيس ومدير الجلسة)، واختصاصية طب الأورام في مركز الكويت للسرطان د.سوزوفانا سوجيت ناير، واختصاصية طب الأورام بمركز الكويت للسرطان د.رفعت جيهان، واختصاصية علم الأمراض في مركز الكويت للسرطان د.تسنيم أمير، واختصاصية أمراض النساء والولادة د.تسنيم. وتم تحديد جميع الجوانب المتعلقة بسرطان الثدي بلغة بسيطة من قبل الخبراء مع التركيز على اتباع أسلوب حياة صحي، والاهتمام بالرعاية الصحية الوقائية والخضوع للفحص الطبي الدوري.



كما قام السفير وحرمه وشخصيات أخرى بافتتاح معسكر فحص سرطان الثدي، حيث استفاد عدد من الزائرات اللواتي حضرن المناسبة من مرافق الفحص الطبي المجانية، علما بأن المعسكر سيكون مفتوحا لمدة أسبوع، وخلال الفترة من 21 إلى 27 أكتوبر الجاري، من الساعة 3 إلى 5 مساء وذلك في مقر السفارة.