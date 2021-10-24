أطلقت جمعية إحياء التراث الإسلامي وبشكل مبكر أعمالها لإغاثة الشعب السوري قبيل بدء فصل الشتاء واشتداد البرودة وسقوط الثلوج، وخصوصا في المناطق المحاصرة والمناطق التي أصابتها المجاعة نتيجة الحصار المستمر ونقص الغذاء.



وأفاد تقرير لها بأن هناك الكثير من المصاعب التي تعيق أعمال الإغاثة، تسعى لتجاوزها لنصل لأهلنا المحتاجين للإغاثة هناك سواء في (الداخل) او اللاجئين في الخارج.



وقد تم توزيع مواد التدفئة إلى جانب مواد الإغاثة الأخرى، وهذه الأعمال يجري تنفيذها ضمن مشروع (إغاثة سورية) التابع لجمعة إحياء التراث الإسلامي وحملة «دفء الشتاء ورغيف الخبز» لإغاثة اللاجئين السوريين في الداخل ودول الجوار.



وقد تم اطلاق الحملة مبكرا هذا العام لاستباق فصل الشتاء واشتداد البرودة وسقوط الثلوج وتركز على توفير أجهزة التدفئة والبطانيات وكسوة الشتاء، كما تم مؤخرا التركيز على توزيع الغذاء، وخصوصا توزيع الخبز في المناطق التي تعاني في الحصول عليه من خلال إنشاء عدد من المخابز في المناطق السورية المحررة وفي مخيمات اللاجئين، وكذلك توفير الطحين اللازم ومصاريف تشغيل هذه المخابز بفضل الله ثم بتبرعات أهل الخير، ونطمح لأن تصل مساعداتنا إلى ربع مليون أسرة في نهاية الحملة. ونأمل من أهل الخير أن يواصلوا دعم الحملة خاصة في ظل الأوضاع السيئة التي يعاني منها النازحون واللاجئون السوريون، وانخفاض درجات الحرارة.