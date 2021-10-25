كشفت بلدية الكويت عن تلقي قسم طوارئ الخط الساخن «139» بمراقبة النقليات بإدارة الخدمات العامة وخدمة «24727732» واتساب الشكاوى 675 شكوى من جميع المحافظات، وذلك من خلال إحصائية صادرة من إدارة الخدمات العامة عن شهر سبتمبر الماضي.



وأوضحت البلدية أن قسم طوارئ الخط الساخن «139» بمراقبة النقليات بإدارة الخدمات العامة وخدمة واتساب الشكاوى قد تلقى 675 شكوى تتعلق بوجود مخلفات قمامة وأثاث مستعمل في الساحات وأمام المنازل وسكن عزاب ورمي أنقاض تعوق الطريق وسقوط أشجار وباعة جائلين وسيارات مهملة وقوارب، فضلا عن تزويد المواطنين بأرقام وهواتف مراكز البلدية بالمحافظات.