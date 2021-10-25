أكد نائب رئيس المجلس البلدي عبدالله المحري أهمية إضافة بند جديد لنظام البناء الذي يسمح باستغلال السرداب في القسائم كملاعب رياضية.



وقال المحري في كتاب الى رئيس المجلس البلدي:



بالإشارة الى الموضوع، ورغبة في دعم الرياضة وتشجيعا للاستمرار في ممارستها، ولتقنين هذه الحاجة، أتقدم بالاقتراح التالي الذي يخص الملاعب الرياضية:



٭ لا تقل مساحة القسيمة عن 1000م2.



٭ تكون نسبة البناء الإجمالية 170% كحد أقصى وبواقع 85% من مساحة القسيمة وبارتفاع لا يزيد على 7.5 للطابق الواحد بالإضافة الى السرداب بنسبة 100% من مساحة الأرض ولا يحسب السرداب من مساحة البناء الإجمالية وفي حالة عمل أكثر من سرداب يستغل السرداب الأول كملاعب رياضية والسراديب الاخرى كمواقف سيارات.



٭ لا يزيد البناء على طابقين بما فيها الطابق الأرضي.



٭ لا يزيد الارتفاع الاجمالي للبناء على 15 مترا.



٭ لا يزيد ارتفاع سقف السرداب على 1.5 متر من منسوب حجر الرصيف.



٭ يجب توفير مواقف سيارات بواقع 10 مواقف لكل 1000 متر.



٭ الارتدادات: 3 أمتار جهة شارع الخدمة - 1 متر للجهات الأخرى.



8 - السماح بالبناء بمواد خفيفة.



9 - إحضار موافقة التنظيم على الموقع ومواقف السيارات وموافقة الإطفاء.



10 - يصدر ترخيص تجاري واحد للمبنى بالكامل.