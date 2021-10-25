قدم عضو المجلس البلدي د.حسن كمال اقتراحا بترخيص مبان بمواصفات تناسب السكن العمالي الجماعي.



وقال د.كمال في اقتراحه: مع زيادة عدد العمالة في البلاد والمنتشرة في جميع المحافظات، فإنه من الضروري توفير مساكن تتناسب مع متطلباتهم. وقد توسع سكن العمال (العزاب) في مناطق السكن الخاص في السنوات الأخيرة وازدادت الشكاوى من أهالي هذه المناطق لما لها من آثار سلبية كثيرة، بالإضافة إلى عدم قانونيتها ومضايقتها للأهالي. مع العلم أننا نأمل في الحل عن طريق بناء مدن عمالية والتي قد يطول فترة تنفيذها.



لذا أقترح ترخيص مباني صالحة للسكن العمالي الجماعي في مواقع محددة في بعض المحافظات استنادا إلى كثافة العمالة في كل محافظة، لتوفير مساكن جماعية مرخصة مع الأخذ بالاعتبار بالتالي:



٭ تحديد مواصفات فنية للمباني الاستثمارية مع مراعاة الشروط الصحية والسلامة وغيرها.



٭ تحديد المواقع على أن تكون بعيدة عن مناطق السكن الخاص.



٭ تحديد متطلبات التصميم المعماري لكثافة واحتياجات سكن العمالة.



٭ قربها من وسائل النقل الجماعي.



٭ تصميم وتنفيذ خدمات وبنية تحتية مناسبة.



٭ تمكين أصحاب الأعمال والأفراد على البحث عن مساكن جماعية مرخصة إلى حين إنشاء مدن عمالية.



٭ ربط تجديد إقامة العمالة بوجود مقر سكني مرخص وضرورة التنسيق مع الجهات الحكومية ذات العلاقة.