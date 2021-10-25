بداح العنزي

أوصت لجنة الأحمدي في المجلس البلدي خلال اجتماعها امس برئاسة حمدي العازمي بالموافقة على طلب شركة المشروعات السياحية تطوير منتزه جنوب الصباحية.



وتضمن الرأي الفني التالي: تثبيت نسب الاستعمالات التجارية ضمن المشروع لتكون 5% ونسبة البناء 20% من كامل مساحة المنتزه الكلية البالغة 107229م2.



بحيث يكون استغلال المساحة التجارية لمحلات بيع بالتجزئة (مطاعم، مقاه) من كامل مساحة الموقع على ان تستغل باقي النسبة البنائية استعمالات مساندة (ترفيهي، خدمي، مجتمعي) وذلك شريطة تقديم دراسة مرورية معتمدة وتقديم المخططات التفصيلية لاعتمادها من قبل ادارة المخطط الهيكلي وإدارة التنظيم العمراني شريطة تقديم مخططات تفصيلية لاعتمادها قبل اصدار الترخيص، مع تقديم دراسة مرورية معتمدة قبل الترخيص والتقيد بمواد وأحكام العقد المبرم وتطبيق ما ورد به من احكام وتقديم التصور النهائي لأعمال التطوير لاعتماده من وزارة المالية قبل المباشرة بالتنفيذ.



وقال العازمي ان اللجنة وافقت على طلب وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة تخصيص موقع محطة تحويل كهرباء ضمن منطقة المنقف قطعة 1 كبديل عن موقع محطة التحويل القائمة بنفس القطعة، كما وافقت اللجنة على طلب وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية تخصيص موقع مسجد ومواقف للسيارات بمنطقة الوفرة الزراعية قطعة 9.



وذكر أنه تمت احالة طلب تخصيص مكاتب مؤقتة وتشوين مواد وسكن عمال لخدمة مشروع رصيف غربي ووحدات لاستيراد الغاز الطبيعي المسال بمنطقة الزور الى الجهاز التنفيذي لتزويد اللجنة بالمخططات وتوضيح المساحة المطلوبة.