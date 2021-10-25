دارين العلي



نفذ فريق الضبطية القضائية التابع للمنطقة الشمالية في وزارة الكهرباء والماء حملة تفتيش واسعة شملت المحافظات الشمالية الثلاث العاصمة والجهراء والفروانية تخللها تسجيل 10 محاضر ضبط وإثبات حالة تتعلق باستغلال التيار الكهربائي والمياه من دون عداد والعبث بمصهرات الكهرباء ومخالفة المخططات بما يؤثر على سلامة الشبكة الكهربائية.



وقال نائب رئيس الفريق أحمد الشمري لـ «الأنباء»، ان الحملة تأتي استكمالا لإستراتيجية الضبطية للحد من المخالفات في المحافظات الشمالية بصورة مستمرة، حيث يقوم الفريق بتسجيل محاضر الضبط لردع المخالفين.



وأوضح أن الحملة شهدت إشراف محافظ العاصمة الشيخ طلال الخالد الذي يولي اهتماما خاصا بالقضاء على التعديات والحد من المخالفات والقضاء على العشوائيات في العاصمة.



ولفت إلى أن العمل مستمر في مختلف المحافظات الشمالية، حيث تم توجيه أكثر من 300 إنذار شفهي، محذرا من العبث بالشبكة الكهربائية، وداعيا ملاك العقارات الى متابعة عقاراتهم، حيث انه إذا ثبت أن هناك تأجيرا من الباطن فبالتالي يتم عمل مخالفات دون علم المالك يتكبد هو خسائرها.