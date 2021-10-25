عاطف رمضان



علمت «الأنباء» من مصادر مطلعة أن وزارة الأشغال العامة أعلنت عن الخطة السنوية لمشاريع الهيئة العامة للطرق والنقل البري التي سيتم طرحها خلال العام 2021/2022، والتي تتضمن 3 مشاريع،



المشروع الأول هو إنشاء واستكمال وصيانة طريق يربط بين الجزء القائم لطريق الدائري السابع والجزء الجنوبي للطريق الإقليمي، وهذا المشروع هو إعادة طرح المناقصة رقم (هـ ط/242) ومدة تنفيذه 36 شهرا وتاريخ الإعلان المتوقع لإعادة طرح المناقصة هو 1 يناير 2022، وهي مناقصة عامة سيتم طرحها للتعاقد مع شركات عالمية، والمشروع الثاني هو انشاء وإنجاز وصيانة مجرور لتصريف مياه الأمطار من منطقة جنوب عبدالله المبارك، ورقمها (هـ ط/ 291)، وهي ممارسة عامة للشركات المحلية ومدة تنفيذها 12 شهرا وتاريخ الإعلان المتوقع للإعلان عنها



1 ديسمبر 2021.



أما المشروع الثالث فهو عبارة عن انشاء وإنجاز طرق ومجاري امطار بمنطقة شمال غرب الجهراء وهي مناقصة عامة للشركات المحلية وتحمل رقم (هـ ط/ 231) ومدة تنفيذها 18 شهرا وتاريخ الإعلان المتوقع عنها



1 ديسمبر 2021.