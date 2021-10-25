بحث رئيس الأركان العامة للجيش الفريق الركن خالد صالح الصباح في مبنى رئاسة الأركان العامة للجيش مع وكيل وزارة الدفاع الإيطالي جورجيو مولي والوفد المرافق له موضوعات عسكرية مشتركة.



وقالت رئاسة الأركان في بيان صحافي ان الاجتماع ناقش أهم الأمور والمواضيع ذات الاهتمام المشترك لاسيما المتعلقة بالجوانب العسكرية وسبل تعزيزها وتطويرها بين البلدين الصديقين.



حضر الاجتماع نائب رئيس الأركان العامة للجيش الفريق الركن فهد الناصر وعدد من كبار الضباط والقياديين في الوزارة.



من جانب آخر، وبرعاية وحضور رئيس الأركان العامة للجيش الفريق الركن خالد صالح الصباح ويرافقه نائب رئيس الأركان العامة للجيش الفريق الركن فهد الناصر، افتتح صباح امس برنامج تأهيل القيادات العليا للمستوى الاستراتيجي رقم (2)، في كلية مبارك العبدالله للقيادة والأركان المشتركة، حيث كان باستقباله آمر كلية مبارك العبدلله للقيادة والأركان المشتركة اللواء الركن طلب خليفة الفليج، حيث يهدف البرنامج إلى تطوير الفهم والوعي لدى الضباط القادة بالسياق الإستراتيجي الوطني والإقليمي وتطوير المعرفة والقدرات التي تساعدهم على (التحليل، القيادة والإدارة، والتخطيط والتطوير) في المستوى الإستراتيجي العسكري، وعلى العمل والقيادة المستقلة عند الطلب وفهم وتقييم البيئة السياسية والاقتصادية والاجتماعية وتأثيرها على سير العمليات العسكرية.



من جهته، ألقى رئيس الأركان العامة للجيش الفريق الركن خالد صالح الصباح كلمة عبر من خلالها على اهتمام الجيش الكويتي بتأهيل الضباط القادة على جميع المستويات للارتقاء بقدراتهم للوصول الى قيادة فاعلة تساهم بقوة في رسم الأهداف وتخطيط وتنفيذ السياسات التي رسمت به.



كما أشاد بالقائمين على هذا البرنامج، متمنيا لهم النجاح وأن يعود على المشاركين بالفائدة المرجوة منه، لتطوير فهمهم ووعيهم للسياق الإستراتيجي الوطني والإقليمي والدولي، وتطوير معارفهم وقدراتهم على التحليل والقيادة والتخطيط والتطوير على المستوى الإستراتيجي العسكري.



إلى ذلك، أعلنت رئاسة الأركان العامة للجيش أن القوة البحرية ستنفذ رماية تدريبية بالذخيرة الحية غدا الثلاثاء من الساعة 7 صباحا حتى 7 مساء.



وقالت رئاسة الأركان في بيان تحذيري للمواطنين والمقيمين من مرتادي البحر من هواة الصيد والتنزه إن الرماية التدريبية ستتم في ميدان الرماية البحري المشار إليه على مسافة 16.5 ميل بحري شرق رأس الجليعة امتدادا لجزيرة قاروه وبمسافة 6 أميال بحرية شرق رأس الزور امتدادا إلى جزيرة أم المرادم. ودعت جميع الإخوة المواطنين والمقيمين من مرتادي البحر إلى عدم الاقتراب من المنطقة المذكورة خلال الفترة المعلنة حرصا منها على سلامة الجميع.