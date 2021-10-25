محمد راتب



كشف مصدر مسؤول في مجلس إدارة الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية في تصريح خاص لـ «الأنباء» عن وجود قرارات تنتظر اليوم الاثنين توقيع وزير الدولة لشؤون البلدية ووزير الدولة لشؤون الإسكان والتطوير العمراني شايع الشايع، تتضمن إعفاء قيادات في الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية، واستبدالها بأسماء تم ترشيحها لمجلس الوزراء للموافقة عليها، وذلك بهدف التجديد وضخ دماء جديدة في هذه المؤسسة الحيوية.



وأضاف المصدر أن القيادات التي ينتظر التوقيع على إحالتها للتقاعد، تشمل بعض نواب المدير العام ممن انتهت مدتهم القانونية، في حين تم ترشيح أسماء جديدة لإدارة بعض القطاعات تحت إشراف ورقابة الوزير الشايع ورئيس مجلس إدارة الهيئة محمد الأحمد ومديرها العام الشيخ محمد اليوسف، لافتا إلى أن الأسماء الجديدة هي حاليا على طاولة مجلس الوزراء.