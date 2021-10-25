قال سفيرنا لدى المملكة العربية السعودية الشيخ علي الخالد ان مبادرتي «السعودية الخضراء» و«الشرق الأوسط الأخضر» تؤكدان السعي الحثيث للمملكة في مكافحة التغير المناخي.



وشدد السفير الشيخ علي الخالد في تصريح لـ «كونا» على ان إقامة السعودية «منتدى مبادرة السعودية الخضراء» و«قمة الشباب الأخضر» و«قمة مبادرة الشرق الأوسط الأخضر» وجمعها عددا من قادة العالم والخبراء الدوليين والمختصين وكذلك الشباب في هذه المحافل الثلاثة، تدل على اهتمامها البالغ بهذا الجانب وإصرارها على استدامة العمل بها واستمرارية نتائجها.



وأكد اهتمام الكويت الكبير بهذه القمة وحرصها على المشاركة فيها بتمثيل على مستوى عال يتمثل بحضور سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد.



وأشار إلى ان طبيعة البيئة والمناخ الصحراوي والجاف في منطقة الشرق الأوسط بشكل عام تعتبر تحديا كبيرا، معربا عن الثقة الكبيرة في ان قيادة السعودية لهذه المبادرات ستتغلب على كل التحديات وتحقق النتائج المرجوة في الحفاظ على البيئة وتحسينها وزيادة الرقعة الخضراء بمنطقة الشرق الأوسط.