7 شركات محلية تقدمت بعروض مالية.. والمشروع لتطوير الضريبة

أحمد مغربي



علمت «الأنباء» من مصادر مسؤولة ان الجهاز المركزي للمناقصات العامة قرر تمديد فترة دراسة العطاءات المالية لممارسة وزارة المالية الخاصة بتوريد وتركيب وتشغيل نظام إدارة الضرائب المتكامل «ITAS» لمدة 30 يوما والاستئذان للوزارة باستكمال بعض النواقص من المستندات للمتقدمين بضرورة وجوده،ا علما بأنها لا تؤثر على القيمة المالية للعطاء. وقالت المصادر ان 7 شركات محلية تقدمت للممارسة، فيما ستتم ترسية المشروع قريبا بعد أخذ موافقة الجهات الرقابية.



وذكرت المصادر ان وزارة المالية تهدف الى إدخال النظام المتطور للضرائب في الكويت، حيث من المتوقع ان تكون لمقدم العطاء خبرة في تطوير وتركيب نظام إدارة الضرائب المتكامل في بلدان أخرى عالمية وينبغي ان يكون لديه مستشارون في خبرة أعمال التطوير والتنفيذ ذات الصلة. وقالت ان وزارة المالية تهدف لعمل النظام داخل الوزارة (On prem) بشكل كامل.



وتبحث وزارة المالية عن نظام ضرائب تم تطبيقه بشكل واسع ومعروف على مستوى العالم وثبت نجاحه تقنيا ولن يتم قبول أي برنامج او نظام يتم تطويره وبناؤه داخليا.



وذكرت ان نظام الضرائب المتكامل سيعتمد على استجلاب الخبرات من الخارج خاصة في المشروع والذي يعتبر الأول من نوعه في الكويت، مشيرة الى ان الخبرات الضريبية في الكويت فقيرة جدا، والخيار الأنسب والمتوقع هو الاستعانة بمصادر خارجية.



تجدر الإشارة إلى ان وزارة المالية فرضت بعض الشروط في البرنامج وهي ان تكون لديه القدرة على استيعاب نحو 20 ألف معاملة ضريبية في وقت واحد.



وأشارت إلى أن القوانين التي سيجري تنفيذها ومراقبتها من خلال النظام الجديد هي: مرسوم ضريبة الدخل وقانون ضريبة الدخل في المنطقة المعينة رقم 23 لسنة 1961 وقانون 19 لسنة 2000 بشأن دعم العمالة الوطنية وتشجيعها للعمل في الجهات غير الحكومية وقانون رقم 46 لسنة 2006 بشأن الزكاة ومساهمة الشركات المساهمة العامة والمقفلة في الميزانية.