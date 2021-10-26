أعلنت مجموعة جي إف إتش المالية «جي إف إتش» أو «المجموعة» عن دخولها في شراكة استراتيجية مع شرودرز كابيتال التي تقوم بإدارة أصول تبلغ قيمتها 70 مليار دولار، وهي تمثل قسم الاستثمار في الأسواق الخاصة لمجموعة شرودرز، وهي مجموعة عالمية لإدارة الأصول، حيث تقوم بإدارة أصول تبلغ قيمتها 968 مليار دولار نيابة عن عملائها. في إطار هذه الشراكة الاستراتيجية، سوف تعمل جي إف إتش مع شرودرز كابيتال للاستثمار في معاملات مختارة للأسهم الخاصة ورأس المال المغامر على أساس تقديري.



وسوف تؤدي هذه الشراكة إلى تعزيز منصة جي إف إتش للاستثمار في الأسهم الخاصة العالمية، حيث ستوفر لها مجالا لشراء حصص مسيطرة في الشركات الواعدة والتي تشهد نموا في كل من أوروبا والأميركتين. بموجب هذا الترتيب الاستراتيجي، سوف تستثمر جي إف إتش في استثمارات مختارة بجانب شرودرز كابيتال، عبر مجموعة من القطاعات الدفاعية التي يمكنها مقاومة فترات التراجع الاقتصادي، مثل الرعاية الصحية، التعليم، التكنولوجيا والقطاع الاستهلاكي.



أحد الاستثمارات المشتركة الهامة التي يتم القيام بها هي لشركة عالمية في مجال تعليم الرعاية الصحية، وتتمتع بمكانة قيادية واضحة عبر عدة بلدان أوروبية بالإضافة إلى أميركا اللاتينية. يتوافر لدى هذه الشركة شبكة كبيرة تضم نحو 35 ألف طالب عبر 10 بلدان و140 موقعا في جميع أنحاء العالم، وهي تعتمد على إمكانات وقدرات رقمية قوية، كما أنها شركة مربحة ولديها إمكانية نمو هائلة.



وقال حماد يونس رئيس الاستثمار في جي إف إتش: تتفق هذه الشراكة الاستراتيجية مع شرودرز مع رؤية جي إف إتش الرامية إلى إنشاء منصة استثمارية قوية للأسهم الخاصة في أوروبا والأميركتين، وهي من المناطق التي نواصل التركيز عليها والتوسع فيها على المستويين الداخلي والخارجي من خلال شراكات، مشاريع مشتركة واستحواذات لأسهم الشريك العام. نعتقد أن شرودرز هي الشريك المناسب لنا بالنظر لوضعها الرائد وسجلها الحافل عبر الأسواق الاستراتيجية للأسهم الخاصة، وبشكل خاص القطاعات عالية النمو مثل الرعاية الصحية والتكنولوجيا.