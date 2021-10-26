140 مليون دينار قيمة عمليات الشراء.. مقابل 25 مليوناً لعمليات البيع

«الوطني» بالصدارة بنسبة 44.8% من الإجمالي بقيمة 74 مليون دينار

2.7% تراجع نسب التملك بـ«الخليج».. و19.3 مليون دينار تعاملات السهم

شريف حمدي



شهدت خارطة ملكيات الأجانب في البنوك الكويتية تغيرات لافتة منذ بداية العام الحالي حتى نهاية الربع الثالث في 30 سبتمبر الماضي، وبلغت قيمة التعاملات المتنوعة بين شراء وبيع 165 مليون دينار.



ورصدت «الأنباء» مستجدات حركة الأجانب خلال التسعة أشهر الأولى من 2021، وبدا جليا أن توجه الأجانب كان شرائيا بشكل كبير بهدف تعزيز الملكيات مقارنة بعمليات البيع.



وتبين من الرصد أن الأجانب عززوا ملكياتهم من خلال الشراء في أسهم 5 بنوك كويتية من بداية العام بقيمة 140 مليون دينار تشكل 85% من الإجمالي، مقابل بيع الأسهم في 4 بنوك بقيمة إجمالية 25 مليون دينار تشكل 15% من القيمة.



وبنهاية تعاملات الربع الثالث قفزت قيمة ملكيات المؤسسات الأجنبية في 10 بنوك كويتية بنسبة 26% لتصل إلى 2.4 مليار دينار ارتفاعا من 1.9 مليار دينار في 31 ديسمبر 2020.



كما تبين من خلال الرصد ما يلي:



٭ تصدر «الوطني»، البنوك التي ارتفعت قيمة ملكيات الأجانب فيها خلال التسعة أشهر الأولى من 2021، حيث زادت النسبة بنحو 1.1% بقيمة شراء 74 مليون دينار تمثل 44.8% من اجمالي قيمة التعاملات، وبلغت نسبة ملكيات الأجانب في «الوطني» وفقا لإفصاح البورصة في 30 سبتمبر الماضي 20.91% ارتفاعا من 19.83% بنهاية العام الماضي.



٭ تلاه «بيتك» بشراء الأجانب لنسبة 0.86% من الأسهم بقيمة 59.7 مليون دينار، لترتفع ملكيات الأجانب في «بيتك» إلى 11% من 10.14%.



٭ ثم حل بنك بوبيان بشراء الأجانب 0.14% بقيمة 3.4 ملايين دينار، لترتفع نسبة ملكيات الأجانب في البنك إلى 5.24% من 5.10%.



٭ وجاء بنك وربة رابعا من خلال شراء الأجانب نسبة 0.36% بقيمة 1.5 مليون دينار، لتصل نسبة الأجانب بالبنك إلى 4.16% ارتفاعا من 3.8%.



٭ وحل بنك المتحد خامسا بنسبة شراء للأجانب بلغت 0.14% بقيمة 1.1 مليون دينار، لتصل نسبة الأجانب إلى 0.41% ارتفاعا من 0.27%.



٭ فيما تصدر بنك الخليج الأكثر انخفاضا من خلال بيع الأجانب 2.7% بقيمة 19.3 مليون دينار، لتتراجع نسبة الأجانب إلى 9.81% من 12.47%.



٭ تلاه بنك برقان ثانيا من حيث الأكثر تراجعا من خلال بيع ملكية الأجانب بنسبة 0.62% بقيمة 3.9 ملايين دينار لتصل النسبة إلى 2.59% انخفاضا من 3.21%.



٭ وقلص الأجانب ملكياتهم في بنك الاهلي بنسبة بيع 0.58% بقيمة 2.2 مليون دينار لتتراجع نسبة الأجانب في البنك إلى 0.37% من 0.95%.



٭ ثم حل بنك الدولي KIB من خلال خفض ملكية الأجانب بنسبة 0.04% بقيمة 101 ألف دينار لتصل نسبة الملكية إلى 4.64% انخفاضا من 4.68%.



٭ فيما استقر البنك التجاري منذ بداية العام على ذات النسبة التي أنهى بها العام الماضي وهي 0.06% بقيمة 597 ألف دينار.



ويعكس الإقبال على اسهم القطاع المصرفي الكويتي حجم ثقة المستثمرين الأجانب في القطاع، خاصة أن البنوك الكويتية حققت نموا لافتا في أرباح النصف الأول من العام الحالي بنسبة 75% بإجمالي 385 مليون دينار مقارنة بـ 219 مليون دينار في الفترة المماثلة من العام الماضي، وهو نمو منطقي في ظل عودة الحياة لطبيعتها بشكل تدريجي.