إيمان الروضان: توظيف حلول التحول الرقمي بات ضرورياً للمضي قدماً في تطوير قطاعات الأعمال وتجاوز التحديات

شكري عيد: «زين» تسهم بشكل مباشر في تحقيق أهداف الكويت التنموية الرقمية وفخورون بدعمنا لهذه الرحلة

أعلنت شركة زين الكويت عن إطلاقها لخدمات SD-WAN المدارة للشبكات بالتعاون مع شريكها العالمي Cisco، لتكون بذلك أول مزود خدمة في الكويت يقدم خدمات SD-WAN ذات المواصفات العالمية لعملاء الأعمال لتمكينهم من تحسين شبكاتهم بالشكل الذي يناسب احتياجاتهم المختلفة مع الموازنة بين الأداء والتكلفة.



وذكرت الشركة في بيان صحافي أن الإعلان عن إطلاق الخدمة جاء على هامش مشاركتها في فعاليات أسبوع جيتكس للتقنية (GITEX 2021)، وهو الحدث الدولي الأكبر من نوعه الذي تستضيفه دولة الإمارات العربية المتحدة وينظمه مركز دبي التجاري العالمي بمشاركة كبرى الشركات والمؤسسات والهيئات العالمية في مجالات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.



وفي تعليقها على الإعلان، قالت إيمان الروضان الرئيس التنفيذي لشركة زين الكويت: مع إطلاق هذه الخدمة الجديدة اليوم، نستمر في التوسع بشراكتنا الممتدة مع شريكنا العالمي Cisco، وذلك نحو تحقيق أهدافنا المشتركة لخدمة احتياجات مجتمع الأعمال الكويتي بكل فئاته من خلال جلب الخدمات والحلول الأكثر ابتكارا من الأسواق العالمية وطرحها حصريا في السوق المحلي.



وأضافت قائلة: نفخر بكون زين أول مزود خدمة في البلاد يقدم خدمات SD-WAN ذات المواصفات الأعلى عالميا من Cisco، والتي ستخدم شريحة واسعة من عملائنا تشمل المؤسسات الكبيرة والهيئات العامة وأصحاب الشركات الصغيرة والمتوسطة، حيث ستحدث هذه الخدمة نقلة نوعية في جودة وكفاءة شبكة العميل بما يتناسب مع احتياجاته الفريدة من نوعها.



وتابعت: إن إطلاقنا لهذه الخدمة يأتي تماشيا مع جهودنا الحثيثة في زين لجلب خدمات الشبكات الآمنة الأحدث والأكثر تطورا لمجتمع الأعمال الكويتي، كما يأتي هذا الإعلان تحت مظلة استراتيجيتنا للتحول الرقمي التي نهدف من خلالها إلى تمكين قطاع أعمال أكثر كفاءة في الدولة.



واختتمت الروضان بقولها: إن توظيف حلول التحول الرقمي الحديثة قد بات ضروريا للمضي قدما في تطوير قطاعات الأعمال وتجاوز التحديات المرتبطة بها، وبما أن زين تخدم أكبر قاعدة عملاء في الكويت، فنحن نكثف من جهودنا لإثراء تجربة عملائنا بالحلول الأحدث والأكثر تطورا بالتعاون مع شركائنا العالميين.



من جانبه، قال شكري عيد المدير التنفيذي لدول منطقة الخليج في سيسكو الشرق الأوسط: يعكس مشروع تثبيت خدمات SD-WAN المدارة للشبكات مع زين ريادة سيسكو في حركة تحويل وتطوير الشبكات القائمة على البرامج عالميا، وقد خطت زين اليوم خطوة كبيرة نحو ليس فقط تسريع رحلتها في التحول الرقمي، بل الإسهام بشكل مباشر في تحقيق أهداف الكويت التنموية الرقمية، ونحن فخورون بدعمنا لهذه الرحلة.



وتقدم خدمات SD-WAN - والتي يطورها شريك زين العالمي Cisco - للعملاء رؤية واضحة لبياناتهم عبر الشبكة الواسعة (WAN)، بحيث تمكنهم من تطوير شبكاتهم بالشكل الذي يناسب الاحتياجات المختلفة والفريدة من نوعها لشركاتهم، وذلك مع الموازنة بين الأداء والتكلفة في نفس الوقت.



وتقدم الخدمة حلولا مبتكرة للعديد من المشكلات المتعلقة بتكنولوجيا المعلومات في المؤسسات، والتي تشمل بناء شبكات WAN ذات نقل مستقل لتخفيف التكاليف وتحقيق تنوع أكبر، وتلبية متطلبات اتفاقيات مستوى الخدمة (SLAs) للتطبيقات الضرورية لاستمرارية العمل عبر السحابة أو في مقر العمل، وتقديم خارطة طريق أمنية متكاملة للأفرع والبرمجيات عند الطلب (SaaS) والإنترنت، وتمكين التحول الآمن عبر السحابات المتعددة للمؤسسات، وتقديم خدمات الإدارة المركزية وتحليل البيانات عبر شبكات الـ WAN العالمية، وغيرها.



وبفضل مستوى التحكم المحسن الذي تتمتع به الخدمة، فإن ذلك سيقلل من المخاطر التي تصاحب عمليات نقل التطبيقات والبيانات إلى السحابة، كما أنها تتوافر كخدمة مدارة بشكل شامل مع البناء على قدرات زين المتطورة، حيث سيستفيد العملاء من البنية التحتية التكنولوجية الخاصة بشركة Cisco بشكل شامل، بالإضافة إلى المهارات والخبرات التي تأتي من مركز التميز الذي سيساعدهم على تصميم وإطلاق وتطوير شبكاتهم.



وتم بناء خدمة Cisco SD-WAN على تكنولوجيا WAN ويتم تسليمها عبر السحابة، بحيث تقوم بإيصال الأفرع إلى مركز البيانات والبيئات متعددة السحابات من خلال بنية تحتية واحدة، ويأتي هذا الإطلاق لتوسيع نطاق خيارات الأعمال لعملاء زين الخاصة بخدمات SDN وحلول NFV للشبكات المبنية على تقنيات Cisco.



وتعتبر قدرات زين جزءا أساسيا من هذه الخدمة الجديدة، حيث تمكنها من ربط البيانات مباشرة من شبكة العميل، مع تقديم صورة متكاملة من المشاكل التقنية وأسبابها لكي يتمكن العميل من إدارة عمليات شبكته اليومية بكفاءة أكبر.



وفي العام الماضي، حصلت زين على ثلاث شهادات عالمية من Cisco الشركة الرائدة عالميا في مجالات تكنولوجيا الاتصالات والشبكات، وهو الإنجاز الذي عكس التزامها بتقديم الحلول الرقمية الأحدث والأكثر تطورا وفق أعلى المواصفات والمعايير العالمية لعملائها بقطاع الأعمال في الكويت.



وتقر الشهادة الأولى من Cisco (وهي شهادة شريك متخصص في أنظمة التعاون المتطورة) بقدرات زين فيما يتعلق بحلول الاتصالات السحابية الموحدة (HCS) من Cisco في السوق الكويتي، أما الشهادة الثانية (وهي شهادة شريك معتمد للخدمات السحابية والمدارة المتطورة)، فتؤكد على قدرات زين في توفير أحدث الخدمات السحابية والخدمات المدارة المتطورة لعملاء الهيئات والشركات، كما تعترف الشهادة الثالثة بكون زين شريكا رئيسيا معتمدا لشركة Cisco.



وتسعى زين إلى أن تلعب دورا حاسما كمزود اتصالات رقمي وسط المتغيرات والتحولات التكنولوجية في الأسواق، وذلك بتزويد أحدث الحلول والخدمات لتسريع نمو بيئة الأعمال سواء في قطاع المؤسسات الكبرى أو الأعمال الصغيرة والنامية.



وحتى تحقق أهدافها الاستراتيجية، تعمل زين على الرصد الصحيح والدقيق لاحتياجات عملائها، مشيرة إلى أنها مستعدة لطرح الجديد دائما من الخدمات التي تصل إلى مستوى طموحات عملائها بما يتوافق مع التطور الذي يشهده العالم في المجالات التكنولوجية.