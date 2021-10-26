محمود عيسى



ذكرت مجلة ميد أن الجهاز المركزي للمناقصات العامة في الكويت طرح المناقصة الثالثة من مناقصاته الرئيسية المتعلقة بمعالجة التربة من التلوث النفطي، حيث حدد يوم 23 يناير 2022 موعدا نهائيا لتقديم العطاءات، ومن المقرر عقد اجتماع ما قبل تقديم العروض في 6 ديسمبر 2021.



ويتبع المشروع شركة نفط الكويت، وقدرت مصادر مطلعة في الصناعة النفطية قيمة مناقصة الإصلاح هذه بنحو 500 مليون دولار.



وأضافت مجلة ميد أن هذه المناقصة الثالثة، شأنها شأن سابقتيها الاولى والثانية، سيتم تقسيمها إلى مناطق وحزم مختلفة وسيتم ترسيتها على عدة مقاولين. وستتركز على معالجة التربة الملوثة في جنوب الكويت.



وستكون هذه المناقصة الثانية التي تركز على التلوث في جنوب البلاد، حيث توجد كمية أكبر من التربة الملوثة، التي من المقرر ان يشمل نطاقها معالجة ما بين 8 و9 ملايين متر مكعب من التربة الملوثة بحسب المصادر آنفة الذكر.



ولفتت المجلة الى انه خلال عام 2021، تم تأخير وإلغاء العديد من العطاءات المخطط لها لشركة نفط الكويت بسبب مشكلات الميزانية وتأثير فيروس كورونا، ولكن من غير المتوقع أن تتأخر مناقصة الاستصلاح الحالية لأن الأموال تأتي من الأمم المتحدة ولن تتأثر بضغوط الميزانية في شركات النفط الكويتية.



ومن المتوقع أن تكون المنطقة التي تغطيها هذه المناقصة أكثر صعوبة وتشمل مواقع ذات مستويات تلوث أعلى.



وانتهت ميد إلى القول ان سلسلة المناقصات المتعلقة باستصلاح التربة تمثل جانبا من برنامج الإصلاح البيئي الكويتي الذي تبلغ تكلفته مليارات الدولارات، ويعتبر الأكبر من نوعه في العالم، وقد وضع من قبل لجنة التعويضات التابعة للأمم المتحدة لتمكين الكويت من معالجة الأضرار البيئية الناتجة عن حرب الخليج 1990-1991.