القاهرة - خديجة حمودة



أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي، أن الحروب الجديدة، ومن بينها حروب الجيلين الرابع والخامس، لا ترتكز فقط على التعامل مع السلاح، بل تتضمن أيضا الوعي والفهم الصحيح، موجها التحية لشهداء الجيش والشرطة.



وشدد الرئيس السيسي، في كلمته خلال حفل تخرج دفعات جديدة في الكليات والمعاهد العسكرية بالكلية الحربية امس، على ضرورة عدم نسيان شهدائنا ومصابينا الذين قدموا أرواحهم فداء لوطنهم، لافتا إلى أن مهمة القوات المسلحة والشرطة هي حماية مصر وشعبها وأنه ما زال هناك من يقدم التضحيات.



ووجه الرئيس التحية للخرجين وأسرهم، لافتا إلى أن الضباط الخريجين سيصبحون مسؤولين عن حماية وطنهم وأنفسهم وهي مسؤولية كبرى تتعلق بالإعداد والتجهيز والتوعية، مضيفا: «إننا مسؤولون أمام الله والشعب المصري أن نجهز الطلبة والخريجين وأن ندربهم ونوفر لهم الإعداد الجيد وهي مسؤولية كبرى تتعلق بإعداد إنسان لمهمة كبرى».



وشدد الرئيس السيسي على ضرورة الانتباه لما يحدث حولنا على كافة المستويات، لافتا إلى أن الخريجين مقبلون على تجربة جديدة عقب التدريبات التي تلقونها خلال فترة دراستهم، وطالبهم بمواصلة التأهيل.



وأضاف: «نحن بذلنا كل الجهد معكم ككلية وكقوات مسلحة، لكن أنتم يجب أن تكملوا تأهيلكم وإعدادكم لأنفسكم بالإضافة للتأهيل الذي قدمته القوات المسلحة والشرطة للطلاب».



وجدد الرئيس السيسي تهنئته للخريجين وأسرهم، داعيا الله أن يحفظ أبناءهم والجيش والشرطة من كل مكروه وسوء.



من جهته، قال اللواء أشرف سالم زاهر مدير الكلية الحربية، إن خريجي الكليات العسكرية يتأملون جيل أكتوبر العظيم ويعتبرونه المثل والقدوة الذي يتعلمون منه ويتنفسون شذا بطولاته.



وأضاف زاهر، في كلمته خلال الحفل، أن «الكلية الحربية تقف اليوم شامخة بتاريخها المجيد الذي دونته في سجلات العزة والبطولات وهي تمد الوطن بصفوة رجاله ونخبة شبابه».