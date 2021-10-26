القاهرة - ناهد إمام



في إطار المبادرة الرئاسية «مراكب النجاة» وبالتعاون مع مؤسسة صناع الخير للتنمية، تطلق السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج قافلة طبية لأهالي القرى المصدرة للهجرة غير الشرعية بمحافظة بني سويف اليوم ضمن برنامج زيارتها للمحافظة.



وأكدت السفيرة نبيلة مكرم أن المشاركة في إطلاق هذه القافلة الطبية يأتي انطلاقا من حرص الوزارة على تنفيذ إستراتيجية بناء الإنسان في عهد الجمهورية الجديدة، وهو ما تدعمه المبادرة الرئاسية للتوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية «مراكب النجاة»، في المحافظات الأكثر تصديرا لهذه الظاهرة.



وشددت وزيرة الهجرة على أن هناك خطوات جادة لضمان تأهيل الشباب صحيا وفنيا للهجرة الآمنة، مع توفير البدائل المختلفة بالتعاون مع وزارات ومؤسسات الدولة المصرية وكذلك مؤسسات المجتمع المدني والمساعدة في دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بجانب الرعاية للفئات الأكثر احتياجا بالمحافظات المصدرة للهجرة غير الشرعية.



من جهته، أوضح مصطفى زمزم، رئيس مجلس أمناء مؤسسة صناع الخير للتنمية، أن إطلاق مؤسسة صناع الخير والشريك الاستراتيجي البنك الأهلي المصري هذه القافلة بمحافظة بني سويف يأتي في إطار استراتيجية عمل المؤسسة التي تستهدف مد جسور التعاون مع كل الوزارات والجهات المعنية للمساهمة في تنفيذ المبادرات الرئاسية الرائدة وبذل الجهد المطلوب لتحقيق أهدافها المرجوة ومن بينها المبادرة الرئاسية «مراكب النجاة».



وأضاف زمزم أن هذه القافلة ستقدم خدمات الكشف على أمراض العيون بأحدث الأجهزة الطبية ومن خلال فريق طبي عالي المستوى، وكذلك صرف العلاج اللازم، وتشخيص الاحتياج لنظارات طبية وعمليات جراحات عيون تمهيدا لتسليم النظارات وإجراء العمليات، مثمنا دعم السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة لجهود مؤسسة صناع الخير لخدمة شرائح غير القادرين في القرى والمحافظات الأكثر تصديرا للهجرة غير الشرعية في ظل دعم كبير من المصريين بالخارج.