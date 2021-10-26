القاهرة - مجدي عبدالرحمن



أكد م.محمد أبوسعدة رئيس جهاز التنسيق الحضاري، أن الجهاز من هيئات وزارة الثقافة يهدف إلى الحفاظ على الهوية العمرانية والطابع الجمالي للمدن، متابعا: نعمل على محورين الأول الحفاظ على الهوية العمرانية للمناطق والعقارات ذات الطابع المتميز، والثاني الحفاظ على الميادين والساحات بشكل عام.



وأضاف رئيس جهاز التنسيق الحضاري، في تصريحات له أن هناك بعض التعديات حدثت على المباني التراثية وتشوهات في بعض التماثيل، ومن ثم وضعنا من خلال وزارة الثقافة أسس ومعايير للحفاظ على الأعمال الفنية سواء تماثيل فنية أو مبان تراثية.



وأوضح رئيس جهاز التنسيق الحضاري، أن هناك لجنة من متخصصين وفنانين للحفاظ على الأعمال الفنية لصيانتها وترميمها، وأي عمل فني في الميدان أو أي مكان يكون مسؤوليته جهاز التنسيق الحضاري.



وقال رئيس جهاز التنسيق الحضاري، إن الجهاز أنشأ أرشيفا وطنيا للمباني التراثية يضم 6700 مبنى على مستوى الجمهورية، موضحا أنه من خلال التوثيق والرفع أصبحت لدينا قاعدة بيانات كاملة للمباني التي تم تسجيلها للحفاظ عليها واسترجاع أي عناصر فقدت منها.