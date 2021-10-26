القاهرة - مجدي عبدالرحمن



استحدث قطاع الأحوال المدنية سجلات مدنية ببعض المولات الشهيرة في القاهرة والمحافظات، حيث تستقبل المواطنين دون التقيد بمحل إقامتهم لاستخراج كل الأوراق لهم.



يأتي ذلك في إطار ثورة التطوير الحقيقية التي يشهدها قطاع الأحوال المدنية وتتيح للمواطن الحصول على الخدمات بسهولة ويسر، بناء على توجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية بتخفيف الأعباء عن المواطنين وتقديم الخدمات بشكل حضاري يليق بالمواطن.



واستحدث قطاع الأحوال المدنية برئاسة اللواء طارق صابر مساعد وزير الداخلية عددا من الخدمات الجديدة، وبات المواطن يحصل على الخدمة خلال دقائق معدودات، وانتهى عصر انتظار الخدمة لعدة أيام في زمن التحول الرقمي، بل باتت الخدمات تتحرك للمواطنين حتى منازلهم، وساهم هذا التطور في خلق حالة من الرضا لدى المواطنين، الذين أبدوا استحسانهم بالخدمات الجديدة والتطور السريع في المواقع الشرطية الخدمية.