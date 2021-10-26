

القاهرة - ناهد إمام



أعلنت د.هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، استقبال الشحنة الثالثة من لقاحات فيروس كورونا «جونسون آند جونسون» بإجمالي مليون و58 ألفا و400 جرعة، وذلك عن طريق آلية مجموعة العمل الأفريقية للحصول على لقاحات كورونا «AVAT»، وذلك بالتعاون مع البنك الأفريقي للصادرات والواردات، ضمن خطة الدولة للتنوع والتوسع في توفير اللقاحات المضادة لفيروس كورونا.



وأكد د.خالد مجاهد مساعد وزيرة الصحة والسكان للتوعية والتواصل المجتمعي والمتحدث الرسمي للوزارة، أهمية التعاون الدائم مع المنظمات الدولية للتصدي لجائحة فيروس كورونا وتوفير اللقاحات للمواطنين، مشيرا إلى أن الشحنة التي تم استقبالها من لقاح «جونسون آند جونسون» سوف يتم توزيعها على مراكز التطعيم التي يبلغ عددها 1100 مركز موزعة على محافظات الجمهورية.



ولفت مجاهد إلى أن الشحنة سوف تخضع للتحاليل في معامل هيئة الدواء المصرية، موضحا أن لقاح «جونسون آند جونسون» أثبت فعالية في الوقاية من الإصابة بفيروس كورونا، وهو عبارة عن جرعة واحدة فقط، وحصل على موافقة الاستخدام الطارئ من منظمة الصحة العالمية وهيئة الدواء.